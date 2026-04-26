Nikodem Rozbicki zgolił głowę na żywo przed publicznością! Nie mógł pojawić się u Łatwoganga, ale i tak to zrobił

Akcja Łatwoganga przejdzie do historii

To, co zrobił Łatwogang, miało być tylko kolejnym internetowym wyzwaniem, a zamieniło się w historyczną akcję! Zaczęło się od jednego kawałka i jednego pomysłu. Impulsem był poruszający "Diss na raka" nagrany przez Bedoesa z chorą dziewczynką. To właśnie ten utwór rozpalił internet i zmobilizował tysiące ludzi do działania. I wtedy do gry wszedł Łatwogang. Influencer odpalił stream na żywo, który miał trwać aż 9 dni. Cel? Pomóc dzieciom walczącym z nowotworami. Początkowo młody influencer chciał zebrać pół miliona złotych, ale rzeczywistość przerosła oczekiwania.

Pieniądze zaczęły płynąć jak lawina. Już w pierwszych dniach licznik pokazał ponad 5,5 miliona złotych, a kwota rosła z minuty na minutę - najszybciej w ostatnich dniach. Internauci nie mieli wątpliwości, na ich oczach działo się coś wielkiego. Stream Łatwoganga zamienił się w prawdziwe show pełne gwiazd i niesamowitych emocji. Do akcji włączyli się celebryci, influencerzy, sportowcy, raperzy... Kogo tam nie było. Wszyscy przychodzili do mieszkania Piotra Garkowskiego albo łączyli się przez internet. Na na wizji działy się rzeczy, które trudno sobie wyobrazić. Część znanych i lubianych ogoliła się na łyso! Z nowymi fryzurami będącymi hołdem dla wszystkich walczących z nowotworem wyszły m.in Edyta Pazura, Maffashion czy Kasia Nosowska.

Nikodem Rozbicki nie mógł pojawić się u Łatwoganga. Ale i tak zgolił włosy!

Głowę w studiu "Halo, tu Polsat" ogolił też Maciej Kurzajewski, a Nikodem Rozbicki zrobił to przed publicznością, która zgromadziła się, by posłuchać wywiadu aktora podczas festiwalu Mastercard Off Camera. Impreza właśnie odbywa się w Krakowie. Artysta na streamie Łatwoganga obiecał, że też pozbędzie się włosów. Gwiazdy zgromadzone w lokum influencera żartowały, że to jeden z jego największych atutów. Faktycznie, Rozbicki miał bujną czuprynę.

Ale nie wahał się ją zrzucić - wszystko po to, by zachęcić Polaków do kolejnych wpłat. Aktora ogolił Maks Behr, który później poprowadził wywiad z Rozbickim. Co ciekawe, na jednym goleniu się nie skończyło. Nikodem ogolił głowę Szymonowi Miszczakowi, synowi Edwarda i dyrektorowi festiwalu Mastercard Off Camera, który wyznał, że jego mama zmarła na raka.

Nikodem Rozbicki w ogniu pytań!

