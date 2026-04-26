Małgorzata Kożuchowska "zginęła" w kartonach u Łatwoganga na finiszu akcji. Zebrano ponad 160 milionów zł!

Miała być zwykła zbiórka, stream Łatwoganga stał się fenomenem

To miała być zwykła akcja w internecie. Skończyło się na czymś, co przejdzie do historii. Łzy, miliony i gwiazdy golące głowy na wizji - tak wyglądała dziewięciodniowa zbiórka, którą 17 kwietnia rozpoczął influencer Łatwogang. Wszystko zaczęło się niewinnie. Raper Bedoes nagrał poruszający utwór "Diss na raka" razem z chorą dziewczynką. Ten kawałek chwycił za serca tysiące ludzi.

I wtedy do akcji wkroczył Łatwogang. Influencer postanowił zrobić coś szalonego - odpalił transmisję na żywo, podczas której przez 9 dni bez przerwy miała lecieć ta sama piosenka! Celem było zebranie choćby kilkuset tysięcy złotych na pomoc dzieciom walczącym z rakiem. Ale wpłaty zaczęły spływać lawinowo - najpierw miliony, potem dziesiątki milionów, od zwykłych ludzi, gwiazd, firm, znanych marek. Efekt? Do godziny 16:00 26 kwietnia (planowany koniec akcji, który przedłużono do 20:00) zebrano ponad 160 milionów zł!

Zobacz także: Piękny gest Łatwoganga. Tak uhonorował Łukasza Litewkę

Co tam się działo?! To był prawdziwy show!

W ciągu 9 dni do małego mieszkania Łatwoganga zaczęły walić tłumy celebrytów. Doda, Maffashion, Cezary Pazura, Katarzyna Nosowska, a także influencerzy, raperzy, sportowcy, muzycy, piosenkarze… Nie tylko wpłacali pieniądze - robili też rzeczy, których nikt się nie spodziewał! Było golenie głów na wizji, było śpiewanie (Kożuchowska i inni goście uczcili urodziny zmarłego niespełna rok temu Stanisława Sojki, śpiewając jeden z jego hitów) i spontaniczne występy, nie brakowało rozmów pełnych emocji oraz ciągłego dopingowania i zachęcania do kolejnych wpłat. Wszystko dla dzieci chorych na raka.

Zobacz także: Zbiórka Łatwoganga bije rekordy. Gwiazdy golą głowy w solidarności z chorymi

Małgorzata Kożuchowska znów "zginęła" w kartonach

Ostatniego dnia akcji, niedługo przed godziną 16, u Łatwoganga pokazała się Małgorzata Kożuchowska, czyli słynna Hanna Mostowiak z "M jak miłość". Towarzyszył jej Tomasz Karolak, z którym gwiazda od lat gra w produkcji "Rodzinka.pl". Kiedy ktoś zaproponował, aby wykorzystać obecność serialowej Hanki oraz kartony, które stanowiły tło relacji na żywo, Małgorzata natychmiast się zgodziła.

Warunek? Zebranie 3 milionów złotych. Po kilkunastu minutach cel został osiągnięty, a Kożuchowska wykonała skok na kartonowe pudełka. Przewróciła się, "zmarła" i wpadła w ramiona Karolaka, po czym ze śmiechem "zmartwychwstała". Internauci byli zachwyceni! "Śmierć" Hanki możecie zobaczyć w naszej GALERII.

Zobacz także: Gwiazdor Barcelony dołączył do akcji Łatwoganga. Nagranie podbija sieć

Zobacz więcej zdjęć. Kasia Nosowska "wpadła pod maszynkę" Agaty Kuleszy u Łatwoganga. Jest łysa! I ogoliła Domańską

Małgorzata Kożuchowska bała się odejść z "M jak Miłość". Podała powody! se

