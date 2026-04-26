Robert i Anna Lewandowscy rozbili bank! Kosmiczna kwota na walkę z rakiem!

Spontaniczna zbiórka na rzecz dzieci chorych na raka, zainicjowana przez Łatwoganga, nabiera rozpędu, angażując całą Polskę.

Anna i Robert Lewandowscy wsparli akcję charytatywną, wpłacając okrągły milion złotych na walkę z rakiem.

Do akcji przyłączają się kolejne gwiazdy sportu i showbiznesu. Dowiedz się, kto jeszcze wsparł szczytny cel!

Cała Polska żyje niezwykłą akcją, którą zainicjował Patryk Garkowski, czyli youtuber Łatwogang. Od kilku dni trwa zbiórka pieniędzy na leczenie dzieci z nowotworami. Gwiazdy golą głowy w ramach solidarności z pacjentami. A uzbierana kwota rośnie w imponującym tempie.

Kilka dni temu Robert Lewandowski pojawił się gościnnie na kanale Łatwoganga podczas specjalnej transmisji charytatywnej. Kapitan reprezentacji Polski odpowiadał na pytania fanów i zadeklarował, że po uzbieraniu konkretnej kwoty, nagra film na TikToka z piosenką "Ciągle tutaj jestem (diss na raka)". Napastnik Barcelony spełnił swoją zapowiedź, a w niedzielę znów wraz z żoną włączył się do akcji.

Nawet Lamine Yamal dołączył do akcji Łatwoganga! Gwiazdor Barcelony na wyjątkowym nagraniu

W czasie transmisji przekazało, że Anna i Robert Lewandowscy wpłacili w ramach zbiórki okrągły milion złotych! "Lewy" to kolejna wielka gwiazda polskiego sportu, która przyłączyła się do akcji. Dziś Iga Świątek i bramkarz Marcin Bułka wpłacili po 100 tys. złotych. Za pośrednictwem Wojciecha Szczęsnego zbiórkę wsparł też na specjalnym nagraniu Lamine Yamal.

9-dniowy stream dla Cancer Fighters bije rekordy

Akcja, w której wziął udział panczenista, to prawdziwy fenomen. Streamer Łatwogang podjął wyzwanie słuchania jednej piosenki bez przerwy przez ponad dziewięć dni, jednocześnie prowadząc zbiórkę na rzecz fundacji Cancer Fighters, pomagającej dzieciom i dorosłym w walce z rakiem. W akcję włączyło się wiele gwiazd. Stream można zobaczyć pod tym linkiem.

