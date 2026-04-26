Nawet Lamine Yamal dołączył do akcji Łatwoganga! Gwiazdor Barcelony na wyjątkowym nagraniu

- Gwiazdy sportu wspierają walkę z rakiem, przekazując ogromne kwoty na rzecz chorych dzieci.
- Youtuber Łatwogang zainicjował zbiórkę "Cancer Fighters", która przekroczyła 100 milionów złotych.
- Za pośrednictwem Wojciecha Szczęsnego do akcji dołączył również Lamine Yamal.
Cała Polska żyje niezwykłą akcją, którą zainicjował Patryk Garkowski, czyli youtuber Łatwogang. Od kilku dni trwa zbiórka pieniędzy na leczenie dzieci z nowotworami. Gwiazdy golą głowy w ramach solidarności z pacjentami. A uzbierana kwota rośnie w imponującym tempie.
Władimir Semirunnij rozwalił system! O 3 w nocy przyszedł na transmisję do Łatwoganga i zachwycił całą Polskę
Gwiazdy sportu wpłacają fortunę na akcję "Cancer Fighters"
Do akcji "Cancer Fighters" przyłączyła się również Iga Świątek, która niestety z powodu choroby zakończyła już występ w turnieju WTA w Madrycie. Na nagranym wideo była liderka rankingu tenisistek zdradziła, że przekazuje na zbiórkę aż 100 tysięcy złotych i bilety na jej mecz na Wimbledonie. Taką samą kwotę przekazał bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka. Do akcji przyłączył się również Robert Lewandowski, zaskoczył widzów, dołączając do wielodniowego streamu Łatwoganga i odpowiadał ciekawie na pytania fanów.
Łatwogang i Bedoes przejęli internet. Robert Lewandowski dołączył do głośnej akcji!
Teraz do charytatywnej akcji, która porwała całą Polskę, włączył się Wojciech Szczęsny. Na wyjątkowym nagraniu z szatni Barcelony polski bramkarz pojawił się w towarzystwie Lamine'a Yamala.
Obiecałem TikToka z Laminem Yamalem jak uzbieramy 150mln na fundacje fundację "Cancer Fighters. Wielkie uznanie dla Łatwoganga. I dla nas Polaków- jesteśmy niesamowici - napisał Wojciech Szczęsny.
9-dniowy stream dla Cancer Fighters bije rekordy
Akcja, w której wziął udział panczenista, to prawdziwy fenomen. Streamer "Łatwogang" podjął wyzwanie słuchania jednej piosenki bez przerwy przez ponad dziewięć dni, jednocześnie prowadząc zbiórkę na rzecz fundacji Cancer Fighters, pomagającej dzieciom i dorosłym w walce z rakiem. W momencie pojawienia się Semirunnija licznik zbiórki przekroczył już 97 milionów złotych, a celem jest 100 milionów. W akcję włączyło się wiele gwiazd, m.in. Robert Lewandowski czy Julia Wieniawa. Stream można zobaczyć pod tym linkiem.