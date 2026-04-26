Nawet Lamine Yamal dołączył do akcji Łatwoganga! Gwiazdor Barcelony na wyjątkowym nagraniu

Gwiazdy sportu wspierają walkę z rakiem, przekazując ogromne kwoty na rzecz chorych dzieci.

Youtuber Łatwogang zainicjował zbiórkę "Cancer Fighters", która przekroczyła 100 milionów złotych.

Za pośrednictwem Wojciecha Szczęsnego do akcji dołączył również Lamine Yamal.

Cała Polska żyje niezwykłą akcją, którą zainicjował Patryk Garkowski, czyli youtuber Łatwogang. Od kilku dni trwa zbiórka pieniędzy na leczenie dzieci z nowotworami. Gwiazdy golą głowy w ramach solidarności z pacjentami. A uzbierana kwota rośnie w imponującym tempie.

Władimir Semirunnij rozwalił system! O 3 w nocy przyszedł na transmisję do Łatwoganga i zachwycił całą Polskę

Gwiazdy sportu wpłacają fortunę na akcję "Cancer Fighters"

Do akcji "Cancer Fighters" przyłączyła się również Iga Świątek, która niestety z powodu choroby zakończyła już występ w turnieju WTA w Madrycie. Na nagranym wideo była liderka rankingu tenisistek zdradziła, że przekazuje na zbiórkę aż 100 tysięcy złotych i bilety na jej mecz na Wimbledonie. Taką samą kwotę przekazał bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka. Do akcji przyłączył się również Robert Lewandowski, zaskoczył widzów, dołączając do wielodniowego streamu Łatwoganga i odpowiadał ciekawie na pytania fanów.

Łatwogang i Bedoes przejęli internet. Robert Lewandowski dołączył do głośnej akcji!

Teraz do charytatywnej akcji, która porwała całą Polskę, włączył się Wojciech Szczęsny. Na wyjątkowym nagraniu z szatni Barcelony polski bramkarz pojawił się w towarzystwie Lamine'a Yamala.

Obiecałem TikToka z Laminem Yamalem jak uzbieramy 150mln na fundacje fundację "Cancer Fighters. Wielkie uznanie dla Łatwoganga. I dla nas Polaków- jesteśmy niesamowici - napisał Wojciech Szczęsny.

9-dniowy stream dla Cancer Fighters bije rekordy

Akcja, w której wziął udział panczenista, to prawdziwy fenomen. Streamer "Łatwogang" podjął wyzwanie słuchania jednej piosenki bez przerwy przez ponad dziewięć dni, jednocześnie prowadząc zbiórkę na rzecz fundacji Cancer Fighters, pomagającej dzieciom i dorosłym w walce z rakiem. W momencie pojawienia się Semirunnija licznik zbiórki przekroczył już 97 milionów złotych, a celem jest 100 milionów. W akcję włączyło się wiele gwiazd, m.in. Robert Lewandowski czy Julia Wieniawa. Stream można zobaczyć pod tym linkiem.