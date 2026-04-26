Nocny dramat pod Grudziądzem. Żona zabiła męża?! Szokujące ustalenia

Jak informuje „Gazeta Pomorska”, zgłoszenie wpłynęło do służb w niedzielę, 26 kwietnia, około godziny 1 w nocy. Według ustaleń dziennika to właśnie kobieta miała wezwać pomoc, informując, że zraniła nożem swojego męża.

Na miejsce natychmiast ruszyli policjanci i ratownicy medyczni. Po wejściu do domu zastali mężczyznę z poważnymi ranami ciętymi. Rozpoczęła się dramatyczna walka o jego życie. Mimo wysiłków medyków, mężczyzna zmarł.

Mężczyzna nie żyje. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji sądowo-lekarskiej. Do sprawy zatrzymano jedną osobę, kobietę. Trwa śledztwo, prowadzone jest pod nadzorem prokuratora – mówi dziennikarzom "Pomorskiej" asp. Łukasz Rosada z grudziądzkiej komendy policji.

Na miejscu przez wiele godzin pracowali śledczy. Policjanci przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady oraz sporządzili dokumentację, która ma pomóc w wyjaśnieniu dokładnych okoliczności tej tragedii.

Co wydarzyło się w domu w Grucie i co doprowadziło do dramatu - to teraz będą ustalać śledczy pod nadzorem prokuratury.