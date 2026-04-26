Nocny dramat pod Grudziądzem. Żona zabiła męża?! Szokujące ustalenia

Anna Kisiel
2026-04-26 12:25

Tragiczne wydarzenia rozegrały się w nocy z soboty na niedzielę (25/26 kwietnia) w Grucie w powiecie grudziądzkim. W jednym z domów ciężko ranny nożem mężczyzna walczył o życie mimo długiej reanimacji. Niestety, nie udało się go uratować. W sprawie zatrzymano już jedną osobę - kobietę.

Policja, radiowóz, taśma policyjna

i

Autor: Wygenerowane przez AI
Super Express Google News

Jak informuje „Gazeta Pomorska”, zgłoszenie wpłynęło do służb w niedzielę, 26 kwietnia, około godziny 1 w nocy. Według ustaleń dziennika to właśnie kobieta miała wezwać pomoc, informując, że zraniła nożem swojego męża.

Na miejsce natychmiast ruszyli policjanci i ratownicy medyczni. Po wejściu do domu zastali mężczyznę z poważnymi ranami ciętymi. Rozpoczęła się dramatyczna walka o jego życie. Mimo wysiłków medyków, mężczyzna zmarł.

Mężczyzna nie żyje. Ciało zostało zabezpieczone do sekcji sądowo-lekarskiej. Do sprawy zatrzymano jedną osobę, kobietę. Trwa śledztwo, prowadzone jest pod nadzorem prokuratora – mówi dziennikarzom "Pomorskiej" asp. Łukasz Rosada z grudziądzkiej komendy policji.

Na miejscu przez wiele godzin pracowali śledczy. Policjanci przeprowadzili oględziny, zabezpieczyli ślady oraz sporządzili dokumentację, która ma pomóc w wyjaśnieniu dokładnych okoliczności tej tragedii.

Co wydarzyło się w domu w Grucie i co doprowadziło do dramatu - to teraz będą ustalać śledczy pod nadzorem prokuratury.

Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

