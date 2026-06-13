11-latek nie wrócił ze szkoły. Dramatyczna akcja poszukiwawcza w Nakle nad Notecią zakończyła się po 30 minutach

Zniknął po lekcjach. Rozpoczęły się pilne poszukiwania

Szczęśliwie zakończyły się poszukiwania 11-letniego chłopca, który po wyjściu ze szkoły nie wrócił do domu. Policjanci odnaleźli go niespełna pół godziny po otrzymaniu zgłoszenia i bezpiecznie przekazali pod opiekę bliskich.

Do zdarzenia doszło w piątek, 12 czerwca w Nakle nad Notecią (województwo kujawsko-pomorskie).

- Około godziny 13:30, dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Nakle nad Notecią otrzymał zgłoszenie dotyczące 11-latka, który po zakończonych zajęciach w szkole nie wrócił do domu o wyznaczonej porze. Chłopiec nie miał przy sobie telefonu i nie można się było z nim skontaktować – informuje mł. asp. Kamil Smoliński z nakielskiej komendy.

Policjanci szybko odnaleźli chłopca. Był cały i zdrowy

Funkcjonariusze natychmiast rozpoczęli działania poszukiwawcze i udali się do jednej z miejscowości w gminie Nakło. Akcja szybko przyniosła efekt.

- Zintensyfikowane działania mundurowych szybko przyniosły oczekiwany rezultat. Niecałe 30 minut po otrzymaniu zgłoszenia nakielscy stróże prawa zauważyli idącego polną drogą, w rejonie lasu, 11-latka. Mundurowi podjechali do niego i potwierdzili, że jest to poszukiwany przez nich nieletni. Chłopiec cały i zdrowy wrócił do domu – dodaje mł. asp. Kamil Smoliński z nakielskiej komendy.

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