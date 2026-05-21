Cher skończyła 80 lat! Piosenkarka ma na koncie kilka gorących romansów

Cher, czyli Cherilyn Sarkisian, od sześciu dekad aktywnie uczestniczy w światowym show-biznesie. Jej kariera przypomina serię niekończących się sukcesów w muzyce, filmie, telewizji oraz modzie. Równie głośno zawsze było o jej relacjach z mężczyznami. Ostatnio w mediach aż huczy od pogłosek na temat domniemanego sekretnego ślubu z dwukrotnie młodszym ukochanym. Choć na razie to wciąż spekulacje, sama jubilatka od dawna nie stroni od czułych wypowiedzi na temat swoich dawnych miłości.

Cher ma o połowę młodszego partnera

Artystka przyszła na świat 20 maja 1946 roku, a sławę przyniósł jej duet ze śpiewającym z nią pierwszym mężem – Sonnym Bono. Z tego związku doczekała się syna Chaza, który jakiś czas temu złożył przysięgę małżeńską. To właśnie po tej ceremonii z wielkim szumem powrócił temat cywilnego statusu jego matki. Po krótkiej znajomości z Alexanderem "AE" Edwardsem, na początku 2023 roku, gwiazda popu była już zaręczona. Do dziś nie wiadomo jednak, czy finalnie doszło do ślubu. Podczas uroczystości u syna Cher wypatrzono na jej dłoni pokaźną biżuterię mogącą sugerować zawarcie małżeństwa. Relacja 80-letniej piosenkarki budzi więc niesłabnące emocje, ponieważ jej prawdopodobny mąż jest od niej o połowę młodszy.

Ulubieni kochankowie gwiazdy: Cher ma znanych byłych partnerów

Kolejnym mężem gwiazdy został muzyk Gregg Allman, z którym piosenkarka doczekała się syna, Elijaha Blue. Mężczyzna ma za sobą problemy z używkami oraz epizod aresztowania. Jak podawały amerykańskie media, niedawno Elijah walczył o życie pod opieką lekarzy. W ubiegłym miesiącu wymiar sprawiedliwości oddalił prośbę Cher o przejęcie pieczy nad finansami syna z uwagi na to, że on sam nie ma do nich dostępu, przebywając w placówce psychiatrycznej w stanie New Hampshire.

Z reguły piosenkarka odcina się od komentarzy na temat swojego życia prywatnego. Angażuje się w realizację nowych projektów, a także w działalność dobroczynną. Niewykluczone, że prawdy o przypuszczalnym ślubie Cher z "AE" nie poznamy jeszcze przez długi czas. Podczas licznych wywiadów Cher wraca do starych miłości, a nawet przyznaje, że stworzyła listę romansów, które wspomina najlepiej. W bardzo pozytywnych słowach piosenkarka opowiadała m.in. o nieżyjącym już Valu Kilmerze, z którym tworzyła związek u zarania lat 80. Kolejnymi faworytami są rzekomo Tom Cruise oraz Eric Clapton. Jednak, jak twierdzą informatorzy znający gwiazdę, jej największą miłością był aktor Rob Camilletti – mężczyzna u jej boku pod koniec lat 80.

