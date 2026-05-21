Cher skończyła 80 lat! Piosenkarka ma na koncie kilka gorących romansów

Kamil Polewski
Kamil Polewski
2026-05-21 9:26

20 maja ikona amerykańskiej muzyki obchodziła swoje 80. urodziny. Cher pokazuje, że wiek to tylko liczba, a czas się dla niej zatrzymał – zarówno w kwestii wyglądu, jak i życia uczuciowego. Artystka związana jest z mężczyzną znacznie młodszym od siebie. Nie szczędzi również ciepłych słów o swoich byłych partnerach.

Cher

i

Autor: Dfree/ Shutterstock

Cher, czyli Cherilyn Sarkisian, od sześciu dekad aktywnie uczestniczy w światowym show-biznesie. Jej kariera przypomina serię niekończących się sukcesów w muzyce, filmie, telewizji oraz modzie. Równie głośno zawsze było o jej relacjach z mężczyznami. Ostatnio w mediach aż huczy od pogłosek na temat domniemanego sekretnego ślubu z dwukrotnie młodszym ukochanym. Choć na razie to wciąż spekulacje, sama jubilatka od dawna nie stroni od czułych wypowiedzi na temat swoich dawnych miłości.

Cher ma o połowę młodszego partnera

Artystka przyszła na świat 20 maja 1946 roku, a sławę przyniósł jej duet ze śpiewającym z nią pierwszym mężem – Sonnym Bono. Z tego związku doczekała się syna Chaza, który jakiś czas temu złożył przysięgę małżeńską. To właśnie po tej ceremonii z wielkim szumem powrócił temat cywilnego statusu jego matki. Po krótkiej znajomości z Alexanderem "AE" Edwardsem, na początku 2023 roku, gwiazda popu była już zaręczona. Do dziś nie wiadomo jednak, czy finalnie doszło do ślubu. Podczas uroczystości u syna Cher wypatrzono na jej dłoni pokaźną biżuterię mogącą sugerować zawarcie małżeństwa. Relacja 80-letniej piosenkarki budzi więc niesłabnące emocje, ponieważ jej prawdopodobny mąż jest od niej o połowę młodszy.

Polecany artykuł:

Wnuczka Benito Mussoliniego wygrała "Big Brothera". We Włoszech jest wielką gwi…
Met Gala należała do niej! Cher udowodniła, że czas się jej nie ima
Galeria zdjęć 31

Ulubieni kochankowie gwiazdy: Cher ma znanych byłych partnerów

Kolejnym mężem gwiazdy został muzyk Gregg Allman, z którym piosenkarka doczekała się syna, Elijaha Blue. Mężczyzna ma za sobą problemy z używkami oraz epizod aresztowania. Jak podawały amerykańskie media, niedawno Elijah walczył o życie pod opieką lekarzy. W ubiegłym miesiącu wymiar sprawiedliwości oddalił prośbę Cher o przejęcie pieczy nad finansami syna z uwagi na to, że on sam nie ma do nich dostępu, przebywając w placówce psychiatrycznej w stanie New Hampshire.

Z reguły piosenkarka odcina się od komentarzy na temat swojego życia prywatnego. Angażuje się w realizację nowych projektów, a także w działalność dobroczynną. Niewykluczone, że prawdy o przypuszczalnym ślubie Cher z "AE" nie poznamy jeszcze przez długi czas. Podczas licznych wywiadów Cher wraca do starych miłości, a nawet przyznaje, że stworzyła listę romansów, które wspomina najlepiej. W bardzo pozytywnych słowach piosenkarka opowiadała m.in. o nieżyjącym już Valu Kilmerze, z którym tworzyła związek u zarania lat 80. Kolejnymi faworytami są rzekomo Tom Cruise oraz Eric Clapton. Jednak, jak twierdzą informatorzy znający gwiazdę, jej największą miłością był aktor Rob Camilletti – mężczyzna u jej boku pod koniec lat 80.

Polecany artykuł:

Szok! Kylie Minogue potajemnie pokonała raka. Szykuje się do trasy z okazji 40-…
Sonda
Czy uważasz, że duża różnica wieku w związku jest przeszkodą?
Alicja Szemplinska wywiad
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

CHER