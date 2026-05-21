Uczestnik "Love is blind" po finale próbował zabić żonę. Jest wyrok 15 lat więzienia

Losy pary, która wygrała finał "Love is blind" wywołała ogromne poruszenie w Argentynie i szybko trafiła na łamy zagranicznych mediów. Jak informują m.in. magazyn "People" oraz lokalne serwisy, mężczyzna usłyszał wyrok za usiłowanie zabójstwa, bezprawne przetrzymywanie kobiety oraz liczne akty przemocy.

A po finale "Love is blind" miało być tak pięknie

Martínez i Ceco poznali się podczas nagrań do argentyńskiej wersji hitu Netflixa „Love Is Blind: Argentina”. Format opiera się na budowaniu relacji bez wcześniejszego zobaczenia partnera. Para szybko stała się jedną z najbardziej rozpoznawalnych w programie - zakochani zaręczyli się przed kamerami, a później zdecydowali się również na ślub cywilny.

Czytaj też: Szokujący finał "Love is Blind. Polska". Julia reaguje na burzę w sieci

Dopiero po zakończeniu show miało dojść do dramatycznych wydarzeń. Według zeznań Emily Ceco jej były partner miał stosować wobec niej przemoc fizyczną, dusić ją oraz próbować udusić poduszką. Kobieta twierdziła również, że nie wypuszczał jej mieszkania. Ostatecznie udało jej się uciec i powiadomić policję.

Największy skandal reality show Netfliksa

Proces od początku budził ogromne zainteresowanie widzów, a historia pary stała się jednym z najgłośniejszych skandali związanych z reality show Netfliksa.

W lutym 2025 roku Emily Ceco zdecydowała się publicznie opowiedzieć o przemocy, której - jak twierdziła - miała doświadczać ze strony byłego męża, Santiago Martínez. Kobieta opublikowała w mediach społecznościowych zdjęcia obrażeń, pokazując m.in. podbite oko i liczne siniaki. W sieci natychmiast wybuchła burza, a sprawa została okrzyknięta jednym z największych skandali związanych z formatem "Love Is Blind: Argentina".

Zobacz także: Wiemy, kiedy wielki reunion w "Love is Blind:Polska". Ta data już nie jest zaskoczeniem

Usiłowanie zabójstwa ze względu na płeć

Argentyńskie media zaczęły określać tę historię mianem "usiłowania femicidu". W krajach Ameryki Łacińskiej termin ten odnosi się do prób zabójstwa kobiet motywowanych przemocą ze względu na płeć i ma wyjątkowo silny wydźwięk społeczny. Problem przemocy wobec kobiet od lat pozostaje tam jednym z najpoważniejszych tematów debaty publicznej.

Dodatkowe emocje wzbudziły również informacje dotyczące samego castingu do programu. Według części doniesień bliscy Emily mieli mieć pretensje do producentów reality show, sugerując, że Martínez nie powinien przejść obowiązkowych badań psychologicznych poprzedzających udział w projekcie.

Finalista "Love is blind" uznany za winnego

Sam finalista "Love is blind" częściowo odniósł się do sprawy w mediach społecznościowych. Jak podawał magazyn "People", przyznał, że dochodziło do przemocy, jednocześnie stanowczo zaprzeczył, jakoby chciał pozbawić żonę życia. Twierdził także, że obrażenia kobiety były niewielkie, a śledczy mieli - jego zdaniem - stworzyć "fałszywą narrację". Sąd nie przyjął jednak tej argumentacji i uznał go za winnego.

Czytaj koniecznie: Pilne! Nie żyje Chłopak do wzięcia! Wszyscy go uwielbiali. Miał tylko 49 lat

Po ogłoszeniu wyroku Emily Ceco przyznała w jednym z programów telewizyjnych, że dopiero teraz po raz pierwszy od długiego czasu poczuła się bezpiecznie.

Nie przegap: Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Tak się "wystroiły" gwiazdy. Karolak robił nawet zdjęcia telefonem! Wprowadzają nowy pogrzebowy savoir vivre?

„Barbie” z „Love Island” za kratami. 14 lat za przemyt narkotyków warte 53 mln funtów

49