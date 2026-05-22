Tak internauci z całego świata zareagowali na "Love is Blind:Polska". Pod ostrzałem jedna osoba!

Paula Dąbrowska
2026-05-22 12:59

Za nami emisja już 10. odcinków "Love is Blind:Polska". Cały świat dowiedział się, które pary wzięły już ślub - widzowie tylko czekają na potwierdzenia przetrwania tych relacji. Ale jak internauci z różnych krajów komentowali polską edycję randkowego show? Okazało się, że mieli zastrzeżenia głównie do jednej osoby. Co ciekawe, znaleźli nawet "zabawne" porównanie.

Historia Julki w "Love is Blind:Polska" 

Julka w "Love is Blind:Polska" szukała szczerej miłości. Nigdy nie ukrywała swojej przeszłości, ale również momentami nieufności czy emocjonalnego zachowania. Początkowo widzowie nie mogli się do niej przekonać, szczególnie po aferze czekoladkowej. Dziewczyna chciała wtedy zerwać relację z Kamilem po tym, jak się dowiedziała, że mężczyzna chciał podarować czekoladę inne kobiecie (miał się z nią tylko kolegować). Mimo to para wyjaśniła sobie wszystko i wspólnie wyszła z programu.

Mężczyzna od początku stawiał sprawę jasno - chciałby, aby to jego partnerka zamieszkała z nim w Norwegii, gdzie wiódł dostatnie życie. Julka od początku się wahała. Wielką niepewność w niej zasiała też mama podczas wspólnego spotkania. Kobieta razem z przyjaciółką Julii, Marleną - regularnie krytykowały mężczyznę, ale również decyzję dziewczyny. Już wtedy internauci bili na alarm, że Julka zbyt bardzo wpływa obcym wpływom. Podczas mierzenia sukien ślubnych nie miała wsparcia ani od matki, ani od przyjaciółki. Ta druga ją krytykowała, a dla tej pierwsze ważniejsza była "opalenizna" (nie przyjechała na mierzenie, zdzwaniała się na kamerce). 

Nagle w nocy przed ślubem ktoś napisał do Julki, że Kamil Uno miał zdradzać swoją partnerkę. Matka uczestniczki show wtedy jasno postawiła sprawę, iż "nie pozwala na ten ślub". Gdy Julia przy ołtarzu powiedziała nie, rodzina dziewczyny zaczęła nietaktownie bić brawo. Julka po odejściu nie otrzymała wsparcia od rodziny, a w rozmowie z Kamilem się zdecydowanie wahała. 

To jej nie cierpią światowi fani "Love is Blind:Polska" 

Widzowie na całym świecie zaczęli masowo komentować śluby uczestników "Love is Blind:Polska". Wielu internautów nie rozumiało polskiej kultury wesel czy też piosenki puszczonej podczas wesela Darii i Filipa. Najwięcej krytyki jednak otrzymała matka Julki. Internauci nie kryli swojego oburzenia jej zachowaniem oraz wpływem na córkę. Niektórzy początkowo tłumaczyli to słowiańską troską o dzieci, ale po emisji odcinka wiele osób zmieniło zdanie.

- Myślałem, że to słowiańska troska, ale ta kobieta jest po prostu toksyczna - napisał jeden z internautów. 

Pojawiła się nawet teoria, jakoby to matka Julki specjalnie stworzyła plotki, aby nie dopuścić do ślubu jej córki z Kamilem. Julia nie odnosiła się do tych doniesień. Tak samo do coraz większej krytyki jej matki. Nie tylko na reddicie, ale również zagranicznych grupach fanowskich. Co drugi post dotyczył relacji Julki z jej mamą. 

Niektórzy internauci doszukali się również ciekawe porównania - według nich mama Julki z "Love is Blind:Polska" przypomina jedną z sióstr Kopciuszka ze "Shreka" - Doris. Powstało o tym już ogrom filmików w sieci, a nawet parodii. 

