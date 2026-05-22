Szok! Takiej Iwony Pavlović jeszcze świat nie widział! Czapka z daszkiem to dopiero początek

Oceny Iwony Pavlović w "Tańcu z Gwiazdami" od zawsze budzą postrach wśród uczestników. "Czarna mamba" nie przebiera w słowach, kiedy para pomyli kroki, niewłaściwie postawi stopy, albo wypadnie z rytmu. Pozycję autorytetu podkreśla zawsze nienaganny wygląd jurorki. Tymczasem okazuj się, że i ona potrafi się wyluzować!

"Czarna mamba" wyluzowała!

Na oficjalnym profilu na Instagramie pojawiły się zdjęcia najostrzejszej jurorki "Tańca z Gwiazdami" w niezobowiązującej stylizacji. "Czarna mamba" pozwoliła sobie nawet na czapkę z daszkiem i ciemne okulary! Tak zabłysnęła gwiazda Polsatu na festiwalu filmowym w Cannes.

Swobodną stylizację Iwony Pavlović podkreślają dresowe spodnie i włosy spięte w kucyk. To nie do wyobrażenia, aby "Czarna mamba" tak miała wystąpić w telewizji podczas emisji "Tańca z Gwiazdami"!

Ale na szczęście jurorka teraz możesz odpoczywać po zakończeniu pełnej emocji 19. edycji "Tańca z Gwiazdami", a na promenadzie w Cannes prezentuje się obłędnie. Oczywiście na wyjazd nie zapomniała też zapakować eleganckich strojów. Wieczorem, na promenadzie Pavlović wystąpiła w czarnej sukni do ziemi z odsłoniętymi ramionami i z długimi, brylantowymi kolczykami w uszach. Długie włosy jurorki TzG znów uczesane zostały w tradycyjny dla niej, stonowany sposób.

Wielkie zmiany w "Tańcu z Gwiazdami"

Jak Pavlović szalaje w Cannes w czapce z daszkiem zobaczysz w naszej galerii zdjęć. Nie zapomnijcie skomentować, którą stylizację "Czarnej mamby" wybieracie!

Tymczasem w "Tańcu z Gwiazdami" szykuję się spore zmiany. Show opuszczają Hania Żudziewicz i Jacek Jeschke, którzy na pożegnanie rzucili nazwisko sportowej gwiazdy, która mogłaby powalczyć o Kryształową Kulę. To byłaby prawdziwa sensacja! O powrocie do "Tańca z Gwiazdami" Agnieszki Kaczorowskiej wspomniał z kolei jej partner, Marcin Rogacewicz. Co tak naprawdę się wydarzy zobaczymy dopiero jesienią, ale na pewno taneczne show nie pozwoli o sobie zapomnieć.

