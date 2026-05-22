Królewska para "Tańca z Gwiazdami" na pożegnanie ujawniła TO nazwisko! Aż się zagotowało

Hanna Żudziewicz i Jacek Jeschke ponownie znaleźli się w centrum zainteresowania fanów "Tańca z Gwiazdami". Choć tym razem najwięcej mówi się o ich przerwie od programu, prawdziwą lawinę komentarzy wywołał fragment podcastu "WojewódzkiKędzierski", w którym padło nazwisko Igi Świątek. Reakcje tancerzy były natychmiastowe i pełne entuzjazmu, a widzowie błyskawicznie zaczęli wyobrażać sobie najlepszą polską tenisistkę na parkiecie hitowego show.

Dlaczego odchodzą z "Tańca z Gwiazdami"?

Decyzja Hanny Żudziewicz i Jacka Jeschke o wycofaniu się z kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami" była jednym z głównych tematów rozmowy z Kubą Wojewódzkim i Piotrem Kędzierskim. Para otwarcie przyznała, że po intensywnych miesiącach pracy chce skupić się przede wszystkim na rodzinie i życiu prywatnym.

Tancerze podkreślili, że nie chodzi o żaden konflikt z produkcją ani zmęczenie samym formatem. Powód jest znacznie bardziej osobisty. Jeschke nie ukrywał, że pogodzenie dwóch aktywnych zawodowo tancerzy w jednej edycji programu z życiem rodzinnym staje się ogromnym wyzwaniem.

Rozmowy z nami były już zanim ta edycja się skończyła i przez to, że mamy rodzinę, małe dziecko i jak jesteśmy we dwójkę w jednej edycji, to sami wiecie, że nie ma opcji, żeby funkcjonować normalnie.

Hanna Żudziewicz również przyznała, że dziś priorytetem jest dla nich spokój i czas z rodziną. Fani programu nie kryli rozczarowania ich nieobecnością, ale jednocześnie docenili szczerość i otwartość królewskiej pary TzG.

I wtedy padło nazwisko wielkiej gwiazdy

Największe emocje pojawiły się jednak później, gdy rozmowa zeszła na potencjalne gwiazdy sportu, które mogłyby pojawić się w kolejnych edycjach programu. Kuba Wojewódzki zapytał Jacka Jeschke, czy chciałby zatańczyć z Igą Świątek. Odpowiedź padła błyskawicznie.

Z Igą? Jasne

- rzucił Jeschke.

Na te słowa natychmiast zareagowała też Hanna Żudziewicz.

Kto by nie chciał?! Ja bym nawet zatańczyła!

Atmosfera w studiu od razu zrobiła się jeszcze bardziej gorąca. Kuba Wojewódzki postanowił pociągnąć temat i zapytał żartobliwie, czy Jeschke zgodziłby się na sytuację, w której to Iga Świątek przejęłaby prowadzenie na parkiecie.

Nawet jakby ona chciała prowadzić?.

Jacek Jeschke odpowiedział bez żadnego wahania.

Nawet jakby chciała prowadzić. Moja siostra gra w tenisa zawodowo, więc znam to towarzystwo. Bardzo chętnie.

Fani oszaleli ze szczęścia

Fani zareagowali natychmiast. Ich zdaniem udział Igi Świątek w „Tańcu z Gwiazdami” byłby prawdziwą sensacją i jednym z największych transferów w historii programu. Piszą, że tenisistka idealnie odnalazłaby się w tanecznej rywalizacji dzięki dyscyplinie, koncentracji i sportowemu charakterowi.

W historii programu nie brakowało sportowców, którzy doskonale radzili sobie na parkiecie. Jednym z najgłośniejszych przykładów była Monika Pyrek, która wygrała swoją edycję i udowodniła, że sportowa determinacja może przełożyć się na sukces w tańcu. Duże emocje wzbudzał także udział Agnieszki Radwańskiej, która dotarła bardzo daleko i została jedną z najbardziej lubianych uczestniczek swojego sezonu. Wielką sensacją 18. edycji TzG był występ wioślarki Katarzyny Zillmann z Janją Lesar. Panie po programie nadal są partnerkami.

