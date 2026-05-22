Taco Hemingway wystąpi na PGE Narodowym. O której otwarcie bramek? Kiedy zaczyna się koncert?

Taco Hemingway ruszył w trasę po Polsce

Taco Hemingway od kilku lat jest jednym z najpopularniejszych muzyków w Polsce. Bilety na jego koncerty wyprzedają się niemal natychmiast. Pod koniec ubiegłego roku raper zaskoczył swoich fanów niespodziewaną premierą albumu "Latarnie wszędzie dawno zgasły", który tworzy koncepcyjne słuchowisko fabularne.

Na początku maja artysta rozpoczął trasę koncertową "2026 †††OUR", która jeszcze przed pierwszym koncertem została ogłoszona jednym z największych muzycznych wydarzeń roku w Polsce. Taco Hemingway zagrał już po dwa koncerty we Wrocławiu i Gdańsku. Teraz przyszła kolej na Warszawę, a w przyszłym tygodniu raper zawita do Krakowa.

Zainteresowanie jego trasą było tak wielkie, że bilety większość biletów wyprzedało się w ekspresowym tempie. Taco w każdym z miast wystąpi aż dwa razy.

Taco Hemingway wystąpi na PGE Narodowym. O której otwarcie bramek?

Warszawskie koncerty zostały zaplanowane na piątek 22 maja oraz sobotę 23 maja. Taco Hemingway ponownie zagra na największym stadionie w Polsce, czyli PGE Narodowy. W związku z wydarzeniem Warszawiacy muszą przygotować się na utrudnienia w ruchu. W piątek i sobotę między godziną 17:00 a 20:00 ograniczony zostanie wjazd na teren Saskiej Kępy. Zakaz nie będzie jednak dotyczył m.in. miejskich autobusów. O wszystkich zmianach przeczytacie tutaj.

Koncerty rozpoczną się wieczorem, ale fani będą mogli wejść na teren stadionu nieco wcześniej. Według oficjalnych informacji bramy PGE Narodowy zostaną otwarte o godzinie 17:00. Taco Hemingway na scenie ma się planowo pojawić o godzinie 20:00. Organizatorzy zaznaczają jednocześnie, że podane godziny charakter orientacyjny i mogą ulec drobnym modyfikacjom.

