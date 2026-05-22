Aleksandra Grysz spodziewa się drugiego dziecka. Wyznaje: "Jest mi ciężko". Ale to, co robi półtoraroczny Tymek z brzuszkiem mamy, rozczula do łez

Iwona Janczewska
Iwona Janczewska
2026-05-22 13:57

Aleksandra Grysz i Tomek Tylicki za kilka miesięcy powitają na świecie swoje drugie dziecko. Dziennikarka "Pytania na śniadanie" nie ukrywa, że ta ciąża to zupełnie inna historia. Wcześniej mogła odpoczywać, a teraz jej czasem rządzi półtoraroczny Tymek, który nie pozwala jej się nudzić. A jak zachowuje się względem o brzuszka? To co robi jest absolutnie urocze.

Tymek wie swoje. "Dzidzia z balonem"

Aleksandra Grysz i Tomek Tylicki czekają na drugiego syna. Półtoraroczny Tymek o bracie wie tyle, ile może wiedzieć w swoim wieku. Ale to, jak reaguje na brzuszek mamy, powala na kolana.

Zawsze jak widzi brzuch, podchodzi, daje buziaczki, głaszcze i jak już za długo jest odkryty, to mówi: mama, zakrywamy. Pokazujemy mu też w telefonie aplikację, na jakim etapie jest maluszek - i on mówi: o, goła dzidzia z balonem, bo tam jest po prostu goły bobas, który ma połączenie od pępowiny do łożyska. Goła dzidzia z balonem - tak wygląda jego brat teraz

- opowiada Aleksandra Grysz w rozmowie z nami.

Zobacz także: Wiosenny baby boom w polskim show-biznesie! Te gwiazdy podzieliły się radosną nowiną!

Jak Ola Grysz znosi drugą ciążę?

Kto miał jedno dziecko i spodziewa się drugiego, ten wie - to zupełnie inna bajka. 

W pierwszej ciąży byłam na pełnych obrotach. Pracowałam więcej niż przed ciążą. Była wtedy zmiana u nas w "Pytaniu na śniadanie", intensywna rotacja, więc chciałam się wykazać i robiłam bardzo, bardzo dużo - ale miałam na to siłę, energię. Teraz bardzo się cieszę, że nasza szefowa jest taka wyrozumiała. Jest mi ciężko, puchnę, boli mnie wszystko, jestem zmęczona. Nie ma czasu na odpoczynek 

- wyznaje.

I dodaje to, co zna każda mama w ciąży, która goni za starszakiem:

On po prostu mówi: 'ej, mama, to ja nie będę się teraz sam bawił'. Dla niego muszę być w pełnej formie. 'Mama, chodź. Mama, siadaj tu, bawimy się teraz i koniec'.

Wody odeszły pierwszej nocy w nowym domu! Teraz ma tylko jedno życzenie

Historia narodzin Tymka to gotowy scenariusz na film. Aleksandra do ostatniej chwili była bardzo aktywna i zaangażowana w prace ogrodowe i wykończenie nowego domu. Jej ukochany, Tomek Tylicki, miał do brzuszka wtedy tylko jedno życzenie - niech maluch poczeka z przyjściem na świat, aż się przeprowadzą.

Wcześniej mieszkaliśmy na wynajmowanych 38 metrach kwadratowych. Wprowadziliśmy się, poszliśmy spać i w nocy mi odeszły wody

- wspomina Aleksandra Grysz w rozmowie z nami.

Teraz przed nią drugi poród. I konkretne życzenie.

Mam nadzieję, że będę rodziła znowu naturalnie, bo boję się cięć, boję się znieczulenia i dochodzenia do siebie później. Życzcie mi, żeby to wszystko dobrze poszło, żeby później młody dobrze spał i żeby mi nie rozwalili chaty.

Aleksandra Grysz poprowadzi ciążowy cykl w "Pytaniu na śniadanie"

Swoją drugą ciążą Ola podzieli się z widzami na antenie. Rusza z nowym cyklem "Ciąża do kwadratu", który poprowadzi razem z Jessicą Ziółek, która jest aktualnie w ósmym miesiącu ciąży.

Nie jestem w ciąży bliźniaczej, tylko ta druga ciąża to Jessica Ziółek, która po raz pierwszy będzie to wszystko przeżywać. Będziemy podejmować tematy od momentu, kiedy dowiadujemy się, że jesteśmy w ciąży, aż do porodu. Ja postawię się w roli doradczyni, przewodniczki, a Jessica będzie przez to przechodziła i czerpała - mam nadzieję, że tak samo jak nasze widzki.

Opuchnięte nogi, ból pleców, Tymek, który nie daje chwili spokoju, praca w telewizji i kolejny chłopak w drodze. Aleksandra Grysz ma pełne ręce roboty. Ale coś nam mówi, że ze wszystkim świetnie sobie poradzi.

Aleksandra Grysz o drugiej ciąży: "Jest mi ciężko, ale nie poddaję się"
Aleksandra Grysz
Galeria zdjęć 29
Sonda
Czy Ty też miałaś takie problemy po ciąży?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

Aleksandra Grysz
PYTANIE NA ŚNIADANIE