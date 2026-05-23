Trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety. Policja sprawdza pustostany

Jak przekazano, w nocy policjanci kontrolowali m.in. pustostany oraz inne opuszczone obiekty. Równolegle analizowany jest monitoring, z którego pochodzą opublikowane przez służby zdjęcia zaginionej.

Elżbieta Wojtacka ma 12 lat. Dziewczynka ma około 161 cm wzrostu, blond włosy sięgające do łopatek.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu nastolatki, o pilny kontakt z Komisariatem Policji IV w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-913 lub z numerem alarmowym 112.