Trwają poszukiwania 12-letniej Elżbiety. Policja sprawdza pustostany

Jacek Chlewicki
2026-05-23 12:23

Policjanci nieustannie prowadzą poszukiwania 12-letniej Elżbiety Wojtackiej. Działania służb zostały rozszerzone na teren Krakowa oraz powiatu krakowskiego. Funkcjonariusze sprawdzają miejsca, w których mogłaby przebywać zaginiona dziewczynka.

Zaginiona12 letnia Elżbieta Wojtacka

Autor: KMP w Krakowie/ Materiały prasowe

Jak przekazano, w nocy policjanci kontrolowali m.in. pustostany oraz inne opuszczone obiekty. Równolegle analizowany jest monitoring, z którego pochodzą opublikowane przez służby zdjęcia zaginionej.

Elżbieta Wojtacka ma 12 lat. Dziewczynka ma około 161 cm wzrostu, blond włosy sięgające do łopatek.

Policja apeluje do wszystkich osób, które mogą posiadać jakiekolwiek informacje o miejscu pobytu nastolatki, o pilny kontakt z Komisariatem Policji IV w Krakowie pod numerem telefonu 47-83-52-913 lub z numerem alarmowym 112.

