Tak teraz wygląda grób Stanisławy Celińskiej. Zniknęły wieńce, zniknęły bukiety. To już 2 miesiące po pogrzebie!

Pogrzeb Stanisławy Celińskiej. Wyjątkowa, piękna ceremonia... z fotelem na cmentarzu

Stanisława Celińska zmarła 12 maja 2026 roku w wieku 79 lat. Wiadomość o jej odejściu wywołała falę wspomnień i kondolencji, a ostatnie pożegnanie pokazało, jak ogromnym autorytetem cieszyła się przez całe życie. Dla wielu pozostanie niezapomnianą gwiazdą sceny i ekranu, a jej dorobek na pewno będzie inspirował kolejne pokolenia artystów i widzów.

Stasia była nieprawdopodobnie wymagająca (...) Ona była bardzo ciepła, rozumiała, co dzieje się w duszy człowieka - mówił jacek Poniedziałek w "Dzień dobry TVN".

Uroczystości pogrzebowe odbyły się 21 maja w Warszawie. Zgromadziły rodzinę oraz znajomych gwiazdy i tych, którzy przez dekady podziwiali niezwykły talent aktorki oraz piosenkarki, a po jej śmierci postanowili wspaniale ją pożegnać.

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Ceremonia rozpoczęła się mszą żałobną w Kościele Środowisk Twórczych na Placu Teatralnym w Warszawie. Później kondukt żałobny przeniósł się na Cmentarz Wojskowy na Powązkach, gdzie artystka została pochowana w Alei Zasłużonych. Obok jej grobu znajduje się miejsce ostatniego spoczynku Edwarda Linde-Lubaszenki czy Bożeny Dykiel. Linde-Lubaszenko zmarł 8 lutego, a został pochowany 24 lutego. Dykiel odeszła 12 lutego, a jej pogrzeb odbył się 25 lutego.

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Tuż przed złożeniem do grobu drewnianej trumny ze zdobionym wiekiem oczom uczestników ceremonii ukazała się nietypowa aranżacja. Przy mogile ustawiono szary fotel typu uszak, niewielki stolik oraz lampkę. Całość uzupełniały zielone paprotki, a dekoracje przykryto połyskującą tkaniną w głębokim odcieniu purpury. To mogło zaskoczyć żałobników, ale nie było przypadkowe. Własnie taki wystrój wybierała Celińska na swoje występy. Pogrzeb był jej ostatnim.

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Miejsce spoczynku Stanisławy Celińskiej 2 miesiące po pogrzebie

Odwiedziliśmy grób Stanisławy Celińskiej niemal 2 miesiące po tym, jak artystka została pożegnana. Teraz na miejscu jej ostatniego spoczynku nie ma już ani fotela, ani innych ozdób, brakuje też jej zdjęcia. Zniknęły wieńce, nie ma kwiatów. Grób wygląda bardzo skromnie. To jednak nic niezwykłego - na postawienie nagrobka jest jeszcze za wcześnie. Na trwały pominik trzeba poczekać, zazwyczaj stawia się go około rok od pogrzebie. Wykonanie kamiennego nagrobka wymaga czasu, a miejsce pochówku musi swoje odczekać, dlatego tymczasowe przygotowanie mogiły jest powszechną praktyką.

Grób Celińskiej przykrywa więc zielona sztuczna trawa, a wyraźnym śladem pamięci po artystce jest koszyk z różowymi kwiatkami i ustawione na grobie znicze. Jest ich zaledwie kilka, ale to wystarczy, by było wiadomo, że bliscy i wielbiciele wciąż odwiedzają miejsce spoczynku uwielbianej aktorki. Przy grobie nie brakuje też krzyża, na którym zawieszono różaniec. TUTAJ znajdziecie zdjęcia grobu Stanisławy Celińskiej - nowe oraz z dniu pogrzebu.

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