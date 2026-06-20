Anna Lewandowska skradła show na pokazie Dolce&Gabbana. Prześwitująca suknia za ponad 20 tys. złotych! - ZDJĘCIA

Anna Lewandowska w prześwitującej sukni od Dolce&Gabbana

Styl Anny Lewandowskiej to zazwyczaj wyważona, klasyczna elegancja, a gwiazda rzadko decyduje się na kontrowersyjne rozwiązania. Sobotni pokaz męskiej kolekcji Dolce&Gabbana stał się jednak okazją do modowego eksperymentu. Trenerka zaprezentowała się w odważnej, prześwitującej sukni z kwiatowym motywem i głębokimi wycięciami, dobierając do niej minimalistyczne akcesoria. Mimo że kreacja eksponowała bieliznę, całość wyglądała niezwykle stylowo. Stylizacja udowodniła, że można połączyć zadziorny charakter z klasą, unikając przy tym wulgarnego efektu.

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Anna i Robert Lewandowscy na pokazie Dolce&Gabbana z gwiazdorem "365 dni"

Włoska wyprawa państwa Lewandowskich odbiła się szerokim echem w mediach społecznościowych. Anna zaprezentowała kreację wycenianą na około 20 tysięcy złotych, dzieląc się z fanami ujęciami z przygotowań i pozowania na czerwonym dywanie. Swoimi zdjęciami pochwalił się również Robert Lewandowski, który wybrał swobodniejszą stylizację, łącząc bordowe spodnie z jasną koszulą bez rękawów.

Para chętnie pozowała do zdjęć fotoreporterom, a podczas imprezy towarzyszył im znany z ekranów Michele Morrone. Włoski artysta zyskał w Polsce ogromną popularność dzięki roli Massimo w ekranizacjach powieści Blanki Lipińskiej "365 dni". Aktor z powodzeniem rozwija swoją karierę w Stanach Zjednoczonych, mając na koncie występy u boku takich gwiazd jak Blake Lively, Anna Kendrick, Amanda Seyfried czy Sydney Sweeney w produkcjach takich jak "Kolejna zwyczajna przysługa" i "Pomoc domowa".

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