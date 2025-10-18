Halle Berry ma 59 lat i pokazała się w bikini. Wszystkim opadły szczęki!

Halle Berry ma 59 lat i pokazała sylwetkę w bikini. Teraz wiadomo, jakie dokładnie robi ćwiczenia

Halle Berry (59 l.) po raz kolejny udowodniła, że jest w znakomitej formie! Aktorka znana z filmów „X-Men” czy „Catwoman” jeszcze raz podzieliła się z fanami swoją fotką w bikini z egzotycznych wakacji. "Tak wygląda 59" - podpisała zdjęcie, darowując sobie fałszywą skromność. Co na to fani? "Czy jesteś singielką?" - dopytuje jeden z nich. "To niesprawiedliwe" - mówi ktoś inny. "Cholera, dziewczyno! Brawo. Obyśmy wszyscy starzeli się, jakby czas nie istniał" - dodaje kolejna osoba. Co Halle Berry robi, że tak świetnie wygląda? Jakiś czas temu zdradziła, że... podnosi ciężary. „Nigdy wcześniej nie podnosiłam ciężarów” – wyznała w wywiadzie udzielonym Tamsen Fadal. „Ćwiczyłam tylko cardio, takie jak jazda na rowerze i bieganie. To niezbędne na tym etapie życia, po prostu podnoszę cięższe ciężary niż kiedykolwiek wcześniej i robię to prawdopodobnie co najmniej dwa razy w tygodniu” - ujawniła gwiazda.

Halle Berry. Za co dostała Oscara? W jakich filmach zagrała?

Halle Berry dostała Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę w filmie "Czekając na wyrok" z 2001 roku. Z kolei za rolę w filmie "Kariera Dorothy Dandridge" (1999) Halle Berry otrzymała nagrodę Emmy i Złoty Glob. Gwiazdę znamy również z filmów z serii "X-Men" czy z "Flinstonów" (1994). W filmie "Śmierć nadejdzie jutro" z 2002 roku amerykańska gwiazda wcieliła się w rolę partnerki Agenta 007. Karierę zaczynała jednak jako modelka i uczestniczka konkursów piękności w Stanach Zjednoczonych. Jako 19-latka została amerykańską miss nastolatek. Aktorka miała trzech mężów - w 2015 roku rozwiodła się z ostatnim, Olivierem Martinezem. Ze związku z kanadyjskim modelem Gabrielem Aubrym ma 17-letnią córkę Nahlę Ariel Aubry.

