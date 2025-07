Halle Berry nie chce czwartego ślubu! Odrzuciła oświadczyny

59-letnia Halle Berry jak zwykle zachwyca zgrabną sylwetką. Ale odrzuciła oświadczyny i czwartego męża nie będzie

Halle Berry ma 59 lat, a wygląda... według niektórych na połowę mniej. Na zdjęciach, które niedawno wrzuciła na Instagrama, prezentuje się obłędnie w czarnym kostiumie kąpielowym i wielkim kapeluszu. Nic dziwnego, że trudno jej opędzić się od mężczyzn. Aktualnie spotyka się z 55-letni amerykańskim wokalistą Van Huntem, który oszalał na jej punkcie do tego stopnia, że padł na kolana i poprosił gwiazdę, by została jego żoną. Ale Halle Berry odmówiła! Para opowiedziała o tym podczas niedawnego występu w programie "Jenna & Friends". „A więc oświadczyłem i te oświadczyny wciąż są w pewnym zawieszeniu, jak widać. Wiesz, może uda ci się ją do tego zachęcić” - mówił Van Hunt. „No cóż, byłam mężatką trzy razy” – odpowiedziała Halle Berry. „Van był żonaty raz, więc nie, nie czujemy, że musimy się pobrać, żeby w jakikolwiek sposób potwierdzić naszą miłość. Nie czujemy”. Mimo to aktorka bynajmniej nie wyklucza, że kiedyś przyjmie oświadczyny Van Hunta. „Ale myślę, że weźmiemy ślub po prostu dlatego, że spośród osób, z którymi byłam w związku małżeńskim, to właśnie tę osobę powinnam była poślubić” - mówiła, nie precyzując jednak, kiedy powie "tak".

Halle Berry. Za co dostała Oscara? W jakich filmach zagrała?

Halle Berry dostała Oscara dla najlepszej aktorki pierwszoplanowej za rolę w filmie "Czekając na wyrok" z 2001 roku. Z kolei za rolę w filmie "Kariera Dorothy Dandridge" (1999) Halle Berry otrzymała nagrodę Emmy i Złoty Glob. Gwiazdę znamy również z filmów z serii "X-Men" czy z "Flinstonów" (1994). Karierę zaczynała jednak jako modelka i uczestniczka konkursów piękności w Stanach Zjednoczonych. Jako 19-latka została amerykańską miss nastolatek. Aktorka miała trzech mężów - w 2015 roku rozwiodła się z ostatnim, Olivierem Martinezem. Ze związku z kanadyjskim modelem Gabrielem Aubrym ma 17-letnią córkę Nahlę Ariel Aubry.

