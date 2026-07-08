FOMO u nastolatków to ogromna presja. Sprawdź jak pomóc dziecku pokonać lęk przed odrzuceniem

Jak podaje czasopismo Journal of Affective Disorders, to właśnie niska samoocena sprawia, że FOMO u nastolatków staje się aż tak uciążliwym problemem

Ciągłe przewijanie zdjęć znajomych w telefonie to główny winowajca budujący ogromną presję oraz lęk przed odrzuceniem w grupie

Według portalu MSD Manual młodzież pozbawiona codziennego kontaktu z rówieśnikami błyskawicznie wpada w poczucie wielkiej samotności

Zwykłe wyciszanie powiadomień na noc i odkładanie sprzętu na czas obiadu to najlepsza metoda na uspokojenie głowy dziecka

Wspólne przegadywanie domowych spraw sprawdza się o wiele lepiej niż krzyk i dawanie długich szlabanów na wyjścia z domu

Jak chronić dzieci przed promieniowaniem UV? Plac Zabaw odc. 11

Lęk przed wypadnięciem z obiegu. Dlaczego nastolatek czuje presję?

Wielu rodziców łapie się za głowę, gdy ich dorastające dziecko wpada w panikę na myśl o opuszczeniu jednej imprezy czy spotkania ze znajomymi. Ten strach przed tym, że coś fajnego dzieje się bez ich udziału, to zjawisko znane jako FOMO (czyli w prostych słowach lęk przed wypadnięciem z obiegu). Dziecko ma poczucie, że koledzy świetnie się bawią, a ono siedzi samo w domu i powoli traci swoją pozycję w grupie rówieśniczej.

Skąd bierze się taki problem? Jak możemy przeczytać na łamach czasopisma Journal of Affective Disorders, to uczucie rodzi się z niezaspokojonych potrzeb psychologicznych oraz braku umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. Dojrzewanie to naturalny czas wielkiej wrażliwości, a młodzi ludzie z niższą samooceną są po prostu znacznie bardziej podatni na ten paraliżujący strach. Wierzą w to, że brak obecności na jednym spotkaniu oznacza dla nich odrzucenie i zapomnienie przez paczkę.

Ciągłe sprawdzanie telefonu. Jak internet nakręca strach przed odrzuceniem?

Kiedyś, gdy kogoś nie było na spotkaniu, dowiadywał się o nim dopiero na drugi dzień w szkole, ale dziś nowoczesne technologie mocno zmieniły sytuację. Przewijanie zdjęć i krótkich filmików sprawia, że dzieci na bieżąco widzą, co je omija, a to budzi w nich ogromny niepokój i drażliwość. Jak podaje portal Social Media + Society, ten stały podgląd na cudze życie bardzo obniża poczucie własnej wartości u młodzieży. Ciągła potrzeba bycia online sprawia, że nastolatkom trudniej jest się skupić, odpocząć po szkole czy po prostu wyciszyć we własnym pokoju. W efekcie każda najmniejsza wibracja telefonu wywołuje w nich przymus natychmiastowego sprawdzenia grupowego czatu.

Jak pomóc dziecku radzić sobie z FOMO? Sprawdzone sposoby dla rodziców

Zamiast w nerwach zabierać telefon, warto podejść do tematu na spokojnie, bo wsparcie ze strony dorosłych to dla dziecka absolutny fundament. Organizacja Black Dog Institute podpowiada kilka codziennych kroków, które pomogą odciążyć głowę młodego człowieka:

rozmawiaj o codziennych nawykach bez oceniania i pytaj, co jest fajnego w rozmowach ze znajomymi, a co wywołuje u niego zmęczenie

pokazuj własne zmagania z internetem i daj znać, że ty też czasem czujesz presję odpisywania na wiadomości

zachęcaj do stawiania granic w sieci , na przykład poprzez wyciszanie powiadomień na noc lub odkładanie telefonu na czas obiadu

, na przykład poprzez wyciszanie powiadomień na noc lub odkładanie telefonu na czas obiadu przypominaj, że prawdziwe przyjaźnie zupełnie nie zależą od tego, czy ktoś jest dostępny w internecie o każdej porze dnia i nocy

Zwykłe pokazanie, że starasz się zrozumieć te problemy, potrafi zdziałać cuda. Młody człowiek znacznie chętniej przyjdzie do ciebie po poradę, gdy wie, że wasza rozmowa nie skończy się awanturą i szlabanem na wychodzenie z domu.

Bunt i trudne zachowania u nastolatków. Te dzieci potrzebują jasnych zasad

Gdy znajomi stają się dla nastolatka całym światem, często pojawia się bunt i zachowania, z którymi trudno sobie poradzić. Strach przed byciem wykluczonym z paczki jest tak silny, że dziecko zrobi naprawdę wiele, byle tylko w pełni dopasować się do rówieśników. Na portalu MSD Manual znajdziemy informację, że młodzież pozbawiona swojego stałego środowiska często czuje się bardzo samotna i wyobcowana.

Właśnie dlatego tak ważne jest zapewnienie dziecku ciepła w rodzinie, połączone z konkretnymi zasadami obowiązującymi w domu. Dobrym pomysłem może być ustalanie takich reguł wspólnie z dzieckiem, by czuło, że ma realny wpływ na swoje życie. Rodzic, który traktuje młodego człowieka po partnersku i jedynie wskazuje mu właściwą drogę, daje mu ogromne oparcie, dzięki któremu łatwiej znieść brak obecności na weekendowej domówce.

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Źródła:

De Caro EF et al., Journal of Affective Disorders (2026), “Fear of missing out in adolescence: The role of emotion regulation and self-esteem in a two-wave study”

Social Media + Society (SAGE): “Social Media and Fear of Missing Out in Adolescents: The Role of Family Characteristics”

Black Dog Institute – “Parent strategies: Nine strategies to help you support your teen in an online world”

MSD Manual Consumer Version — “Psychosocial Development in Adolescents”