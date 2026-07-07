To imię oznacza "osoba wzniosła". W 2025 roku dostało je tylko 12 chłopców w Polsce

Wśród zmieniających się trendów imienniczych, jedno męskie imię o starożytnym rodowodzie nie cieszy się zbyt dużą popularnością w Polsce.

Jego łacińskie korzenie symbolizują siłę i szlachetność, ale mimo to, nigdy nie podbiło serc polskich rodziców.

Sprawdź, jak prezentują się statystyki i ilu mężczyzn w Polsce nosi to wyjątkowe imię.

Z danych z bazy PESEL wynika, że Polacy pozostają wierni klasyce. W zestawieniu imion męskich królują Piotr, Krzysztof oraz Jan. Ten ostatni przeżywa zresztą w ostatnich latach prawdziwy renesans. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja imienia Sergiusz. Choć może poszczycić się bogatą historią i dostojnym brzmieniem, nad Wisłą nigdy nie stało się prawdziwym hitem.

Pochodzenie i znaczenie imienia Sergiusz

Sergiusz to imię wywodzące się wprost ze starożytnego Rzymu, od nazwiska patrycjuszowskiego rodu Sergia. Historycy podejrzewają, że jego korzenie mogą sięgać jeszcze głębiej, aż do czasów etruskich. Najczęściej przyjmuje się, że to imię oznacza "osobę wzniosłą". Tradycyjnie przypisuje się mu też takie przymioty jak waleczność, męstwo czy odpowiedzialność. Mężczyźni o tym imieniu uchodzą za pracowitych, upartych w dążeniu do celu i niezawodnych. W chrześcijaństwie sławę przynieśli mu rzymscy legioniści – Sergiusz i Bachus, którzy oddali życie za wiarę. To właśnie kult tych męczenników sprawił, że imię to zagościło na europejskich salonach.

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Ilu mężczyzn w Polsce ma na imię Sergiusz?

Nad Wisłą imię to funkcjonuje od setek lat, jednak nigdy nie zdominowało krajowych statystyk. Szczyt zainteresowania nim przypadł na drugą połowę minionego stulecia. Obecnie Sergiusz to wybór niebanalny i nieszablonowy. Z państwowych rejestrów wynika, że w naszym kraju żyje zaledwie 4112 panów noszących to imię. Taki wynik daje mu odległe, 252. miejsce w rankingu popularności. W 2025 roku imię to nadano zaledwie tuzinowi noworodków. Jeśli spojrzymy na minioną dekadę, najlepszy dla Sergiusza okazał się rok 2018, kiedy to rodzice zdecydowali się tak nazwać 41 chłopców.

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