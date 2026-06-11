To krótkie imię dla dziewczynki oznacza "perłę". W Polsce jest nadawane rzadko

Mimo rosnącego zainteresowania krótkimi imionami, to konkretne miano, posiadające głębokie znaczenie i łatwe do wymówienia na całym świecie, nadal pozostaje rzadkością w polskich domach.

To starogreckie słowo oznaczające "perłę" nosiły zarówno legendy srebrnego ekranu, jak i dzisiejsze obrończynie praw, uosabiając niezależność i hart ducha.

Przekonaj się, dlaczego to szlachetne imię wciąż czeka na swoje pięć minut w Polsce i sprawdź statystyki dotyczące jego występowania.

Trendy w wyborze imion dla najmłodszych uległy w ostatnich latach wyraźnej zmianie. Zamiast obco brzmiących form, polscy rodzice znacznie częściej decydują się na tradycyjne, krótkie odpowiedniki. Z tego powodu na placach zabaw nierzadko usłyszymy Jana, Igę czy Idę. Niestety, nie wszystkie zwięzłe formy cieszą się takim samym powodzeniem. Doskonałym przykładem jest tu wciąż niedoceniana w naszym kraju Greta.

Pochodzenie imienia Greta. Co oznacza ten rzadki wybór?

Greta funkcjonuje jako skrócona wersja imienia Margareta, znanego u nas powszechnie pod postacią Małgorzaty. Swoje korzenie ma w antycznej Grecji, gdzie wyraz margarites (μαργαρίτης) odnosił się bezpośrednio do "perły". Z tego względu Gretę można tłumaczyć właśnie jako perłę, będącą symbolem unikalnej wartości, czystości i niezwykłego piękna. Te szlachetne skojarzenia sprawiają, że od stuleci imię to utożsamiane jest z elegancją i ogromną cenną rzadkością.

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Greta Garbo i Greta Thunberg. Znane kobiety o tym imieniu

Pomimo że Greta zrodziła się jako zdrobnienie, z czasem usamodzielniła się w wielu rejonach świata, szczególnie w Skandynawii oraz państwach niemieckojęzycznych. Jej rozpoznawalność wystrzeliła w XX wieku, głównie za sprawą wybitnych jednostek. Niekwestionowaną ikoną noszącą to imię była szwedzka gwiazda kina Greta Garbo (urodzona jako Greta Lovisa Gustafsson), która uosabiała wielki urok dawnego Hollywood. Jej talent rozsławił to imię globalnie. W dzisiejszych czasach na pierwsze strony gazet powróciło ono dzięki młodej szwedzkiej działaczce klimatycznej, Grecie Thunberg. Obie te postaci łączy wizerunek niezłomnej siły, stanowczości i absolutnej niezależności, choć dzieli je czas i pole działania.

Popularność imienia Greta w Polsce. Ile kobiet je nosi?

Statystyki pokazują, że w Polsce Greta wciąż jest egzotyką. Zgodnie z oficjalną bazą PESEL, obecnie zaledwie 1606 Polek ma to imię wpisane jako pierwsze, co daje mu dopiero 405. miejsce w zestawieniu. W minionym roku na ten wybór zdecydowali się rodzice tylko 18 nowo narodzonych dziewczynek. Najlepszym wynikiem w ciągu minionej dekady pozostaje rok 2019, kiedy to zarejestrowano 23 takie nadania w całym kraju.

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