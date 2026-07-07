Bóle wzrostowe u dzieci powodują nocny płacz. Sprawdź, jak je rozpoznać i szybko przynieść ulgę

Typowe bóle wzrostowe u dzieci uderzają zazwyczaj wieczorem lub w nocy i wybudzają malucha z najtwardszego snu

Jak podaje portal Mayo Clinic, rano po nocnym płaczu nie ma już zazwyczaj śladu, a dziecko ma pełno sił do zabawy

Delikatny masaż bolących łydek i przyłożenie ciepłego termoforu to najszybsza metoda na uspokojenie marudzącego malucha

Według informacji brytyjskiego portalu NHS opuchlizna lub ból tylko jednego kolana to wyraźny sygnał do odwiedzenia pediatry

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Bóle wzrostowe nóg u dzieci. Skąd się bierze nocny płacz?

Wyobraź sobie, że twoje dziecko spędziło cały dzień na placu zabaw, a w środku nocy budzi się z płaczem, narzekając na ból nóg. To bardzo częsty scenariusz, który dotyczy dzieciaków zazwyczaj w wieku od 3 do 14 lat. Ból obejmuje najczęściej przody ud, łydki, golenie lub miejsca pod kolanami i potrafi być naprawdę uciążliwy. Tak właśnie wyglądają bóle wzrostowe, które potrafią spędzić sen z powiek całej rodzinie.

Te dolegliwości mają to do siebie, że pojawiają się zazwyczaj późnym popołudniem, wieczorem lub właśnie w nocy, wybudzając malucha z głębokiego snu. Co ciekawe, jak możemy przeczytać na portalu Mayo Clinic, rano po bólu nie ma już zazwyczaj żadnego śladu, a dziecięce nogi są w pełni gotowe do dalszego biegania. Bóle wzrostowe nie wymagają odpuszczania codziennych aktywności, więc w ciągu dnia dziecko może bawić się dokładnie tak samo, jak jego rówieśnicy.

Kiedy ból nóg u dziecka wymaga wizyty w przychodni?

Zazwyczaj nocne narzekanie na bolące łydki to naturalny etap rozwoju, ale czasami warto sprawdzić sprawę u lekarza. Brytyjski portal zdrowotny NHS zwraca uwagę na kilka konkretnych sytuacji, w których ból nóg u dziecka powinien skłonić nas do umówienia wizyty w przychodni:

ból dotyczy tylko jednej nogi lub jednego konkretnego stawu na przykład kolana

dolegliwości pojawiają się rano lub podczas chodzenia i utrudniają zabawę

maluch zaczyna utykać z powodu silnego bólu

na skórze nóg widać wysypkę, opuchliznę lub dziwne siniaki

bólowi towarzyszy wysoka gorączka

dziecko nie ma w ogóle apetytu, traci na wadze lub jest ciągle senne i zmęczone

Jeśli zauważysz u swojego malucha chociaż jeden z tych objawów, dobrym pomysłem będzie po prostu wizyta u waszego pediatry. Dzięki temu szybko wykluczycie inne infekcje czy urazy, a ty jako rodzic będziesz spać o wiele spokojniej.

Jak skutecznie i bezpiecznie ulżyć dziecku w bólu nóg?

Kiedy twoje dziecko płacze w nocy, możesz mu pomóc na kilka naprawdę prostych sposobów, które przynoszą szybką ulgę. Najlepiej sprawdza się delikatne masowanie bolących miejsc aż do momentu, gdy ból po prostu minie, a maluch znowu zaśnie. Warto rozważyć też ciepłe okłady z termoforu, ale trzeba tylko uważać, żeby nie były one zbyt gorące dla delikatnej skóry. Jeśli domowe sposoby nie dają rady, możesz podać zwykły syrop przeciwbólowy dostosowany do wagi twojego dziecka. Czasami, gdy wiesz z doświadczenia, że wieczorem znów szykuje się trudna noc, dobrym krokiem jest podanie takiego środka tuż przed snem, żeby zapobiec wybudzaniu.

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Źródła:

Mayo Clinic — “Growing pains - Symptoms & causes”

NHS — “Growing pains”

Ann & Robert H. Lurie Children’s Hospital of Chicago – “Growing Pains (Benign Nocturnal Limb Pains of Childhood)”