Dziecko jest obgadywane w klasie? Zobacz, jak mądrze reagować na cichą przemoc rówieśniczą

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
Redakcja se.pl
2026-07-03 10:45

Widok smutnego dziecka po powrocie ze szkoły potrafi złamać serce każdemu z nas. Odruchowo łapiemy wtedy za telefon i chcemy robić awanturę rodzicom innych uczniów w obronie naszego malucha. Prawdziwa pomoc w walce ze szkolnymi plotkami wygląda jednak nieco inaczej i zaczyna się od zwykłej rozmowy na domowej kanapie.

Smutna dziewczynka o blond włosach przytula się do taty. O pomocy dziecku w walce z plotkami przeczytasz na SE.
Autor: Getty Images Tzw. specustawa powodziowa przewiduje również wsparcie dla rodziców.
  • Jak podaje portal HealthyChildren.org szkolne plotki służą rówieśnikom głównie do pokazania swojej siły w klasie
  • Zwykłe wysłuchanie smutków na domowej kanapie pomaga uczniowi poukładać sobie w głowie wszystkie trudne emocje
  • Informacje z rządowej strony StopBullying.gov potwierdzają, że głośne obrócenie zaczepek w żart potrafi skutecznie zniechęcić innych do dalszego dokuczania
  • Odgrywanie trudnych scenek w domowym zaciszu daje maluchowi odwagę do mądrego reagowania na szkolnych korytarzach
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Dlaczego dziecko jest obgadywane w klasie? Wyjaśniamy przyczyny

Cicha przemoc rówieśnicza to sytuacja, w której twoje dziecko jest obgadywane w klasie przez innych uczniów. Zamiast otwartego konfliktu pojawiają się szepty za plecami i rozsiewanie nieprzyjemnych plotek. Taki rodzaj zachowania ma na celu wykluczenie malucha z grupy i sprawienie, że czuje się on bardzo samotny.

Jak możemy przeczytać na portalu HealthyChildren.org prowadzonym przez amerykańskich pediatrów, takie gnębienie w grupie zdarza się często, gdy dwoje lub więcej dzieci obiera sobie za cel jednego ucznia. Robią to po to, aby go zawstydzić i odizolować od wspólnych zabaw z kolegami. Często wynika to z chęci pokazania swojej siły w grupie, co dla ofiary takich żartów jest po prostu bardzo bolesne.

Jak zareagować na plotki o dziecku w szkole? Pierwsze kroki

Kiedy dowiadujesz się, że krążą plotki o dziecku w szkole, na początku warto po prostu usiąść i spokojnie go wysłuchać bez oceniania. Często uczeń nie chce o tym rozmawiać, bo czuje ogromny wstyd i boi się naszej reakcji na takie wieści. Dobrym pomysłem może być zapewnienie go, że jesteśmy po jego stronie i razem znajdziecie wyjście z tej trudnej sytuacji. Na tym etapie nie naprawiaj jeszcze problemu, tylko daj mu wyrzucić z siebie wszystkie smutki. Zwykłe wysłuchanie i potwierdzenie, że to musiało być dla niego trudne, bardzo pomaga w poukładaniu sobie tego w głowie.

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Co robić, gdy rówieśnicy śmieją się z dziecka? Konkretne rady

Na rządowej stronie StopBullying.gov znajdziemy kilka prostych sposobów na to, jak uczeń może się bronić, gdy rówieśnicy śmieją się z dziecka:

  • spojrzenie w oczy osobie dokuczającej i stanowcze powiedzenie "przestań" w bardzo spokojny sposób
  • obrócenie całej sytuacji w żart i głośne zaśmianie się z zaczepek
  • odejście w bezpieczne miejsce, jeśli rozmowa wydaje się zbyt trudna lub niemiła
  • trzymanie się blisko zaufanych kolegów i dorosłych na szkolnych korytarzach

Warto poćwiczyć te reakcje z dzieckiem w domu, odgrywając różne scenki w pokoju. Dzięki temu poczuje się ono pewniej, gdy podobna sytuacja znowu spotka je podczas przerwy.

Kiedy zgłosić problem do wychowawcy? Ochrona ucznia

Jeśli rozmowy i domowe ćwiczenia nie przynoszą efektów, warto zgłosić problem do wychowawcy lub pedagoga szkolnego. Szkoła odgrywa bardzo ważną rolę w zapobieganiu takim zachowaniom, a nauczyciele mają obowiązek zadbać o bezpieczeństwo każdego ucznia. Dobrym pomysłem może być umówienie się na spotkanie w cztery oczy, aby opowiedzieć o tym, co spotyka naszego syna lub córkę. Jeśli wychowawca nie reaguje na nasze prośby, kolejnym krokiem powinna być poważna rozmowa z dyrektorem szkoły. Najważniejsze to nie zostawiać dziecka z tym samego, bo wsparcie dorosłych jest mu w takich chwilach najbardziej potrzebne do odzyskania radości z chodzenia na lekcje.

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Źródła:

HealthyChildren.org (American Academy of Pediatrics)

StopBullying.gov — “What Kids Can Do”

South Carolina Department of Education — “Bullying”

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