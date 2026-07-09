Rozwiązanie, które poprawi bezpieczeństwo seniorów i seniorek – gra edukacyjna z elementami praktycznym

Właśnie z myślą o tym powstała niezwykła inicjatywa – interaktywna gra edukacyjna, która w przystępny sposób przypomina o podstawach bezpieczeństwa w domu i poza nim. To nie tylko gra, to przede wszystkim sposób na wzmocnienie pewności siebie i spokoju ducha, pomagający utrwalić proste, lecz niezwykle ważne czynności – od odłączania ładowarki, przez porządkowanie piwnicy, aż po dbanie o bezpieczeństwo w kuchni.

W dojrzałym wieku, gdy pamięć bywa czasem figlarna, a codzienne czynności wykonujemy niemal automatycznie, łatwo o przeoczenia. Czasem to kwestia zapomnienia o odłączeniu ładowarki, innym razem niedocenienia znaczenia porządku w piwnicy czy drobnych zasad bezpieczeństwa w kuchni. Bywa też, że polegamy na swoim bogatym doświadczeniu, wierząc, że "przecież zawsze tak robiłem/am". Ta pewność siebie, choć cenna, w kwestiach bezpieczeństwa może prowadzić do niepotrzebnego ryzyka, zwłaszcza w obliczu zmieniających się realiów. Dlatego właśnie takie wsparcie, przypominające o tych czynnościach, jest niezwykle cenne. Pomoc seniorom w tych codziennych obowiązkach to krok w stronę ich większej niezależności oraz ochrony przed potencjalnymi niebezpieczeństwami.

W odpowiedzi na rosnącą potrzebę edukacji w zakresie podstawowych zasad bezpieczeństwa w codziennym życiu seniorów i seniorek, powstała innowacyjna gra edukacyjna „#Bezpieczna Pamięć”, której celem jest przekazanie wiedzy na temat najprostszych, ale bardzo istotnych czynności, takich jak odłączanie ładowarki, porządkowanie piwnicy czy dbanie o bezpieczeństwo w kuchni.

Jak podkreślają twórcy tego rozwiązania, jego wartość potwierdzają zarówno eksperci, jak i sami zainteresowani. "Od strażaków otrzymałyśmy informację, że to, co robimy, ma naprawdę ogromne znaczenie – szczególnie w kontekście edukacji na temat najprostszych czynności, które mogą zapobiec wypadkom" – mówi Paulina Tota-Stawarczyk. To właśnie te drobne, codzienne gesty często decydują o bezpieczeństwie. "Co ciekawe, dowiedziałyśmy się od seniorów i seniorek, że niektóre zagadnienia były dla nich zupełnie nowe, podczas gdy inne doskonale znali. To pozwoliło nam stworzyć coś, co naprawdę odpowiada na ich potrzeby" – dodaje Blanka Przedpełska.

Cała idea opiera się na angażujących kartach tematycznych, które prowadzą przez świat codziennego bezpieczeństwa. Zostały one przemyślanie podzielone na trzy poziomy – od kluczowych, podstawowych zasad, które warto sobie odświeżyć (jak choćby odłączanie ładowarki czy dbanie o porządek w otoczeniu), przez tematy, w których wiedza bywa niepełna, aż po bardziej wymagające zagadnienia. To nic innego jak przyjazna podróż przez wiedzę, która wzmacnia i utrwala nawyki, dając poczucie kontroli nad własnym bezpieczeństwem i motywując do działania.

To podejście, oparte na zabawie i interakcji, sprawia, że nauka staje się przyjemnością, a nie obowiązkiem. Testy pokazały, że zarówno strażacy, jak i sami seniorzy, dostrzegają w tym ogromny potencjał. To dowód na to, że edukacja o bezpieczeństwie może być nie tylko skuteczna, ale i inspirująca, pomagając w budowaniu niezależnego i spokojnego życia w każdym wieku.