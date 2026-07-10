3 sposoby na mądry czas przed ekranem i aktywne wakacje dzieci

1. Ustal jasne zasady dzięki prostej kontroli rodzicielskiej

Czas spędzany przed ekranem w trakcie wakacji powinien być przydatnym narzędziem, a nie rozpraszaczem. Właśnie dlatego tak ważne jest wyznaczenie jasnych, cyfrowych granic. Kontrola rodzicielska ułatwia zarządzanie wolnym czasem i pomaga znaleźć zdrową równowagę między rozrywką online a zabawą w świecie rzeczywistym.

Nowe opcje kontroli właśnie trafiają na wszystkie urządzenia z systemem Android. Znajdziesz je w ustawieniach systemu – są dyskretne i zabezpieczone prostym w konfiguracji kodem PIN. Pozwolą Ci one na precyzyjne ustalanie limitów czasu przed ekranem, tworzenie harmonogramów blokowania urządzenia na noc oraz bieżące kontrolowanie użycia konkretnych aplikacji. Ustawienia te to także najprostsza droga do konfiguracji narzędzia Google Family Link, w którym przygotowano nowe możliwości, takich jak tryb szkolny czy powiadomienia o lokalizacji.

2. Odkrywajcie nowe pasje i uczcie się razem

Kto powiedział, że nauka musi kończyć się w momencie, gdy zaczynają się wakacje? Lato to fantastyczny czas, aby dzieci mogły głębiej wejść w swoje ulubione tematy. Wykorzystaj funkcję wsparcia w nauce w Gemini, aby wspólnie z dzieckiem odkrywać letnie ciekawostki – na przykład poznać prawa fizyki odpowiedzialne za działanie kolejki górskiej. Model Gemini krok po kroku wspiera naukę przedmiotów takich jak matematyka czy przyroda. Dzięki temu z łatwością poprowadzisz taką zabawę, pomagając dziecku wspólnie rozwijać kluczowe umiejętności rozwiązywania problemów.

3. Zamień cyfrową inspirację w prawdziwą przygodę

Krótkie wideo może być niezwykle potężnym punktem wyjścia do radosnej zabawy offline. Z YouTube Kids błyskawicznie dowiecie się, jak krok po kroku zbudować w salonie wspaniałą bazę z domowych koców lub złożyć mistrzowski samolot z papieru. Wystarczy, że obejrzycie ten materiał wspólnie przez kilka minut, a następnie odłożycie ekrany i sprawdzicie w praktyce, czyj papierowy model poleci najdalej.

Utknęliście w domu przez letni deszcz? A może brakuje Ci pomysłu na aktywność na świeżym powietrzu? Potraktuj Gemini jak swojego osobistego asystenta do wakacyjnych burz mózgów. Z Gemini zaplanujesz ekscytujące poszukiwanie skarbów, zidentyfikujesz intrygujące rośliny i owady podczas wędrówki, a nawet wygenerujesz przyjazny dzieciom przepis na "glutka" ze składników, które masz w kuchennej szafce. Jedno proste zapytanie natychmiast zamienia się w całe popołudnie nauki przez wspaniałą praktykę.

Podejmij wakacyjne wyzwanie Googla

Google udostępniło przewodnik z aktywnościami #GoogleSummerMode, w którym zebraliśmy proste sposoby na to, by zamienić zaledwie kilka minut spędzonych przed ekranem w namacalną zabawę w prawdziwym świecie.

Niezależnie od tego, czy wykorzystujecie skoszoną trawę do budowy hotelu dla owadów, robicie szalone kuchenne eksperymenty, czy zdobywacie zupełnie nową umiejętność, mamy nadzieję, że nowe rozwiązania pomogą Wam spędzić niezapomniany czas. Chcemy, aby w te wakacje technologia stała się doskonałą trampoliną do pobudzania kreatywności, odkrywania świata i pogłębiania więzi z bliskimi.