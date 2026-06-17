Oznacza "przynoszącą pomyślność". W Polsce nosi je niewiele ponad 2 tysiące kobiet

Mimo powrotu do korzeni i słowiańskich imion, jedna żeńska forma o niezwykłym przesłaniu wciąż należy u nas do rzadkości.

Chociaż imię to zdobyło pewną rozpoznawalność za sprawą znanej modelki, współcześni rodzice decydują się na nie bardzo rzadko.

To wyjątkowe imię, które kojarzy się z błogosławieństwem, w zeszłym roku wybrano tylko 14 razy.

Tym imieniem jest Bogna, które stanowi dawną formę wywodzącą się prosto ze słowiańskich korzeni. Pochodzi ono od staropolskiego przedrostka "bog-", oznaczającego Boga, boskość, a także obdarowanie szczęściem przez los. To miano można tłumaczyć jako osobę przynoszącą pomyślność czy też bogatą w łaski. Często funkcjonuje ono jako odrębne imię, choć niektórzy widzą w nim zdrobnienie od Bogusławy lub Bogumiły. Kobiety o tym imieniu uważa się za wrażliwe, bardzo rodzinne oraz niezwykle życzliwe i odpowiedzialne. Według obiegowych interpretacji to osoby pogodne, które z sercem podchodzą do innych ludzi. Bogna stanowi więc doskonałe połączenie dawnej tradycji ze szlachetnym brzmieniem, przywodzącym na myśl dobro i opiekę wyższych sił.

Popularność imienia Bogna w Polsce

W naszym kraju Bogna nigdy nie święciła triumfów w zestawieniach popularności. Nieco głośniej zrobiło się o nim w latach osiemdziesiątych, gdy sukcesy w świecie mody odnosiła Bogna Sworowska, zdobywając międzynarodowe uznanie. Dziś po tę formę sięgają raczej ci ojcowie i matki, którym zależy na czymś nietuzinkowym, ale mocno osadzonym w rodzimej historii. Z najnowszych informacji z bazy PESEL wynika, że imię to nosi zaledwie 2542 Polek. Taki wynik sprawia, że Bogna znajduje się dopiero na 339. miejscu w ogólnokrajowym rankingu. Mimo że od pewnego czasu chętnie wracamy do dawnych imion, to konkretne nie wpisuje się w ten trend. W minionym roku zdecydowano się na nie jedynie w 14 przypadkach. Z kolei analizując ostatnie dziesięć lat, rekordowy pod tym względem okazał się rok 2016, w którym zarejestrowano 38 takich nadań.

11

Quiz. Dzieciństwo w PRL-u. Sprawdź, ile pamiętasz z tego okresu Pytanie 1 z 15 Aby grać w tę grę, trzeba było zaczepić na nogi pewien przedmiot. Dzieci, a zwłaszcza dziewczynki, uwielbiały tę zabawę. Chodzi o: Skakanie na skakance Grę w gumę Grę w klasy Następne pytanie