Oznacza "przynoszącą pomyślność". W Polsce nosi je niewiele ponad 2 tysiące kobiet

KLJU
2026-06-17 9:48

Choć dawne imiona o słowiańskim pochodzeniu cieszą się sporym zainteresowaniem, to nie wszystkie zdobywają uznanie rodziców. Imię o niezwykłym znaczeniu, które w przeszłości rozsławiła znana polska modelka, wciąż uchodzi u nas za rzadkość. W ubiegłym roku nadano je zaledwie kilkunastu dziewczynkom.

To staropolskie imię oznacza przynoszącą pomyślność. Nosi je legendarna polska modelka. W ubiegłym roku otrzymało je zaledwie 14 dziewczynek
Autor: freepic.diller/ Freepik.com
  • Mimo powrotu do korzeni i słowiańskich imion, jedna żeńska forma o niezwykłym przesłaniu wciąż należy u nas do rzadkości.
  • Chociaż imię to zdobyło pewną rozpoznawalność za sprawą znanej modelki, współcześni rodzice decydują się na nie bardzo rzadko.
  • To wyjątkowe imię, które kojarzy się z błogosławieństwem, w zeszłym roku wybrano tylko 14 razy.

Tym imieniem jest Bogna, które stanowi dawną formę wywodzącą się prosto ze słowiańskich korzeni. Pochodzi ono od staropolskiego przedrostka "bog-", oznaczającego Boga, boskość, a także obdarowanie szczęściem przez los. To miano można tłumaczyć jako osobę przynoszącą pomyślność czy też bogatą w łaski. Często funkcjonuje ono jako odrębne imię, choć niektórzy widzą w nim zdrobnienie od Bogusławy lub Bogumiły. Kobiety o tym imieniu uważa się za wrażliwe, bardzo rodzinne oraz niezwykle życzliwe i odpowiedzialne. Według obiegowych interpretacji to osoby pogodne, które z sercem podchodzą do innych ludzi. Bogna stanowi więc doskonałe połączenie dawnej tradycji ze szlachetnym brzmieniem, przywodzącym na myśl dobro i opiekę wyższych sił.

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Popularność imienia Bogna w Polsce

W naszym kraju Bogna nigdy nie święciła triumfów w zestawieniach popularności. Nieco głośniej zrobiło się o nim w latach osiemdziesiątych, gdy sukcesy w świecie mody odnosiła Bogna Sworowska, zdobywając międzynarodowe uznanie. Dziś po tę formę sięgają raczej ci ojcowie i matki, którym zależy na czymś nietuzinkowym, ale mocno osadzonym w rodzimej historii. Z najnowszych informacji z bazy PESEL wynika, że imię to nosi zaledwie 2542 Polek. Taki wynik sprawia, że Bogna znajduje się dopiero na 339. miejscu w ogólnokrajowym rankingu. Mimo że od pewnego czasu chętnie wracamy do dawnych imion, to konkretne nie wpisuje się w ten trend. W minionym roku zdecydowano się na nie jedynie w 14 przypadkach. Z kolei analizując ostatnie dziesięć lat, rekordowy pod tym względem okazał się rok 2016, w którym zarejestrowano 38 takich nadań.

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