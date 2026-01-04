Wiemy, kim jest przyszły mąż Kai Paschalskiej! To uznany na świecie artysta

Aleksandra Pajewska-Klucznik
2026-01-04 14:40

Kaja Paschalska (39 l.) podzieliła się z fanami wyjątkową wiadomością, która nie pozostawia wątpliwości - aktorka powiedziała „tak”. W mediach społecznościowych pokazała partnera oraz ujęcie dłoni z pierścionkiem zaręczynowym. Jej przyszły mąż, jak ustalił "Super Express", jest uznawanym na świecie artystą, który ma na koncie pracę przy hitach Netflixa i Amazona!

Kaja Paschalska (39 l.) pochwaliła się pierścionkiem! Kim jest jej partner?

Znana z roli Oli Lubicz w serialu "Klan" Kaja Paschalska niezbyt często pokazuje życie prywatne, ale tym razem zrobiła wyjątek. We wpisie na Instagramie podsumowała ostatnie miesiące i pochwaliła się swoim szczęściem.

"Życzę wam, kochani, żeby rok 2026 zaprowadził was do waszego miejsca. Tam, gdzie wszystko się kończy i zaczyna. Miejsca, w którym bezpieczeństwa, miłości i spokoju nie trzeba szukać, bo ma się je w sercu. Zawsze. Tam, gdzie rodzi się jedyne w swoim rodzaju uczucie. Wdzięczność" - napisała gwiazda. Na końcu wpisu pojawiła się krótka, ale bardzo wymowna adnotacja w języku angielskim: "She said yes", czyli "Powiedziała tak".

Kim jest partner Kai Paschalskiej? Pracował przy wielkich produkcjach!

Jak ustaliliśmy, partner, a teraz już narzeczony Kai Paschalskiej to Damian Nenow (42 l.), uznany filmowiec. Pochodzący z Wrocławia Damian to człowiek wielu talentów - filmowiec, reżyser, scenarzysta, montażysta, twórca krótkometrażowych filmów animowanych, ilustracji i konceptów. Skończył Państwową Wyższą Szkołę Filmową w Łodzi. Pracował między innymi przy międzynarodowych produkcjach Netflixa - "Miłość, śmierć i roboty" czy Amazona "Ukryty poziom".

Damian Nenow jest też zapalonym podróżnikiem - i ta pasja łączy go z Kają. "Super Express" gratuluje!

Co robi zawodowo Kaja Paschalska?

Kaja Paschalska od 1997 roku gra w "Klanie" Olę Lubicz. 28 lat w uwielbianej przez Polaków telenoweli Telewizji Polskiej przyniosło jej największą popularność. Ma też na koncie ponadczasowe przeboje: "Mała Chinka (Czikulinka - przyp. aut.)" oraz „Przyjaciel od zaraz”. Brała udział w programach "Muzyczna Winda", "Taniec z Gwiazdami". Obecnie, oprócz "Klanu", można ją oglądać głownie w Teatrze.

Kaja Paschalska nie ma dzieci. Zdradziła, dlaczego
Kaja Paschalska. Gwiazda Klanu zaręczona
24 zdjęcia
