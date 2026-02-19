Wstrząsająca historia Wiesława. Przeżył śmierć dziecka

Wiesław to człowiek, który żadnej pracy się nie boi - w swoim życiu był już logistykiem, mechanikiem, a nawet magazynierem. Jednak to jego życie uczuciowe przypomina scenariusz dramatycznego filmu, w którym zwroty akcji mrożą krew w żyłach. Pierwsze małżeństwo nie przetrwało próby czasu i rozłąki związanej z wojskiem, choć dało mu syna. Drugi związek naznaczony został potworną tragedią. Para straciła ukochane dziecko tuż po porodzie, co było dla nich niewyobrażalnym ciosem. Trzeci raz ożenił się z czystej samotności, ale to nie mogło się udać. Od 20 lat wrocławianin jest singlem. Dziś, realizując niespełnione marzenia o aktorstwie w amatorskim teatrze, wierzy, że w końcu dojrzał do prawdziwej, stabilnej relacji. Czy jego poczucie humoru i ciepło wystarczą, by zdobyć serce wybranki?

Kulisy "Sanatorium miłości 8". Więcej niż zwykłe show

To już ósma odsłona formatu, który udowadnia, że serce nie siwieje, a pragnienie bliskości nie ma daty ważności. Seniorzy z całej Polski przyjeżdżają do uzdrowiska, by przełamać tabu i pokazać, że na miłość nigdy nie jest za późno. To nie tylko randki i wycieczki, ale przede wszystkim walka z samotnością i bolesnymi wspomnieniami z przeszłości. Widzowie pokochali ten program za autentyczność - tu łzy wzruszenia mieszają się z trudnymi, życiowymi wyznaniami. Czy nowi uczestnicy znajdą w sobie odwagę, by otworzyć się na drugiego człowieka mimo głębokich blizn?

Marta Manowska. Anioł stróż kuracjuszy

Trudno wyobrazić sobie ten program bez niej. Marta Manowska od pierwszej edycji jest bijącym sercem tej produkcji. Dla zestresowanych seniorów nie jest tylko „panią z telewizji”, ale prawdziwą powierniczką i oparciem w kryzysowych chwilach. To dzięki jej empatii uczestnicy decydują się na najbardziej intymne wyznania i przełamują lęki. Dziennikarka potrafi stworzyć atmosferę zaufania i bezpieczeństwa, co jest kluczem do emocjonalnego sukcesu całego formatu. Jej obecność na ekranie to gwarancja szczerych rozmów, które trafiają w sedno.

Wielka premiera w TVP. Kiedy oglądać?

Fani programu mogą już zaznaczyć tę datę w kalendarzu na czerwono. Startujemy w wyjątkowym dniu – 8 marca. Emocje gwarantowane w każdą niedzielę o godzinie 21:25 na antenie TVP1. Dla tych, którzy wolą śledzić losy bohaterów w sieci, odcinki będą dostępne także na platformie TVP VOD. Czy ósma edycja powtórzy gigantyczny sukces poprzednich sezonów i znów przyciągnie przed ekrany miliony Polaków spragnionych wzruszeń?

Nowi bohaterowie show. To oni zawalczą o miłość

Poznajemy twarze seniorów, którzy zdecydowali się na ten odważny krok w 2026 roku. To właśnie ta grupa śmiałków spróbuje odmienić swój los na oczach całej Polski, szukając uczucia w popularnym show Telewizji Polskiej.

