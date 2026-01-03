Gwiazda "Klanu" zaręczona! Fani pędzą z gratulacjami

Kaja Paschalska podzieliła się z fanami wyjątkową wiadomością, która nie pozostawia wątpliwości - aktorka powiedziała „tak”. W mediach społecznościowych opublikowała osobisty wpis podsumowujący miniony rok, a do niego dołączyła zdjęcia, które szybko wzbudziły ogromne emocje. Wśród nich znalazła się fotografia z partnerem oraz ujęcie dłoni z pierścionkiem zaręczynowym.

Znana z roli Oli Lubicz w serialu "Klan" Kaja Paschalska od lat bardzo konsekwentnie chroni swoje życie prywatne. Wiadomo jednak, że od pewnego czasu jest związana z tajemniczym Damianem. Teraz wszystko wskazuje na to, że ich relacja weszła na zupełnie nowy etap.

Paschalska wchodzi w nowy etap życia

Kaja Paschalska w opublikowanym wpisie na Instagramie nie tylko podsumowała ostatnie miesiące, ale także dała do zrozumienia, że za nią ważna życiowa zmiana. Byłą w tej kwestii bardzo dyskretna, ale też niczego nie ukrywała. 

Podobno ten rok był zakończeniem dłuższego karmicznego cyklu. Wyrośnięciem z rzeczy, które są już nieaktualne, za małe, uwierają. Zrzuceniem masek. Zmianą skóry 🐍

Te słowa wielu obserwatorów odczytało jako symboliczne zamknięcie jednego etapu i otwarcie kolejnego. W dalszej części wpisu Kaja Paschalska zwróciła się bezpośrednio do swoich fanów, składając im noworoczne życzenia.

"Tam, gdzie rodzi się jedyne w swoim rodzaju uczucie"

Życzę wam, kochani, żeby rok 2026 zaprowadził was do waszego miejsca. Tam, gdzie wszystko się kończy i zaczyna. Miejsca, w którym bezpieczeństwa, miłości i spokoju nie trzeba szukać, bo ma się je w sercu. Zawsze. Tam, gdzie rodzi się jedyne w swoim rodzaju uczucie. Wdzięczność

- napisała gwiazda.

"Powiedziała tak"

Na końcu wpisu pojawiła się krótka, ale bardzo wymowna adnotacja w języku angielskim: "She said yes", czyli "Powiedziała tak". To właśnie te słowa, w połączeniu ze zdjęciem pierścionka, rozwiały wszelkie wątpliwości fanów gwiazdy "Klanu".

Do posta dołączone zostały fotografie, na których Kaja Paschalska pozuje u boku partnera oraz prezentuje zaręczynowy pierścionek. Choć aktorka nie zdradziła szczegółów dotyczących oświadczyn ani planów na przyszłość, jedno jest pewne – w jej życiu osobistym nadszedł wyjątkowo szczęśliwy moment.

Fani szybko pospieszyli z gratulacjami, a wpis aktorki został odebrany jako subtelne, ale bardzo osobiste potwierdzenie radosnej nowiny.

Ale czad Kajaaaaaa🥹🥰🥂😍♥️ gratulacje Kochani! Milosci, spokoju i wielu tak pieknych wspomnien jak te ❤️

Wow cudownie!🤩 Gratulacje!♥️♥️♥️

Gratulacje❤️ bądźcie dobrzy dla siebie 😘

O wow! Kaja gratulacje!!!! 😍🤩 Super wieści!!!

Kaja Paschalska
17 zdjęć
