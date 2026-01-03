Krzysztof z Rolnika zakochany! Fani wpadli w ekstazę

Jeszcze niedawno przeżywał bolesne rozczarowanie przed kamerami "Rolnik szuka żony", dziś wita Nowy Rok u boku nowej ukochanej. Krzysztof Skorulski po raz pierwszy od zakończenia programu pokazał w sieci romantyczny kadr i nie kryje, że jego życie uczuciowe znów nabrało kolorów. Czy to początek zupełnie nowego rozdziału dla rolnika?

Krzysztof Skorulski, znany widzom z 12. edycji programu „Rolnik szuka żony”, ma za sobą trudne doświadczenia uczuciowe, ale wygląda na to, że wreszcie może mówić o szczęściu. Rolnik niedawno ogłosił, że jest zakochany, a teraz dał temu wyraz w mediach społecznościowych, publikując romantyczny kadr z wyjątkowej chwili.

Miłość Krzysztofa w "Rolniku..." nie wypaliła

W trakcie ostatniej edycji show "Rolnik suka żony" Krzysztof próbował zbudować relację z Agnieszką Serafin, trenerką personalną mieszkającą w Londynie. Początkowo oboje z nadzieją patrzyli w przyszłość, jednak wszystko zmieniło się, gdy kobieta otwarcie przyznała, że nie poczuła do rolnika głębszych uczuć.

Dużo wcześniej mówiłam, że nic do niego nie czuję, że nie ma tej iskierki, a mimo wszystko Krzyś się mnie pytał, czy będę jego dziewczyną…

mówiła Agnieszka w finale programu.

Po zakończeniu emisji minęło kilka miesięcy i dziś Krzysztof jest już w zupełnie innym miejscu. Rolnik układa sobie życie u boku nowej partnerki, Magdaleny, a kulisy ich poznania zdradził w programie "Pytanie na śniadanie".

"Napisałem do niej"

Poznałem partnerkę dzięki programowi. Ona obejrzała moją wizytówkę, coś tam skomentowała, to mnie ujęło i napisałem do niej (…). To już było, jak nagrania się skończyły (…). Troszeczkę pisaliśmy i tak, jesteśmy razem już

- opowiadał Krzysztof.

Choć dotąd Krzysztof raczej stronił od aktywności w mediach społecznościowych, z okazji Sylwestra i powitania Nowego Roku postanowił zrobić wyjątek. Na Instagramie zamieścił zdjęcie przedstawiające moment wznoszenia toastu przez dwie osoby. Wszystko wskazuje na to, że obok niego znajduje się ukochana.

Szczęśliwego Nowego Roku

- napisał pod fotografią bohater "Rolnika...".

Rolnik znalazł żonę?

Pod wpisem szybko pojawiło się wiele ciepłych komentarzy. Internauci nie kryli radości z tego, że los wreszcie uśmiechnął się do rolnika.

Krzysiek, szczęśliwego Nowego Roku. Cieszę się, że trafiłeś na osobę, która jest wobec Ciebie szczera. Życzę szczęścia, radości i dużo miłości.

Krzyśku, wszystkiego co najpiękniejsze dla Was.

Życzę Ci, żebyś w tym roku mógł powiedzieć, że rolnik znalazł żonę.

Wszystko wskazuje na to, że po rozczarowaniu sprzed miesięcy Krzysztof wreszcie może z optymizmem patrzeć w przyszłość. Fani programu trzymają kciuki, by tym razem ta historia miała szczęśliwe zakończenie.

