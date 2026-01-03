Viki Gabor jest już po ślubie?! Uciekli tak, jak ich przodkowie

Viki Gabor z przytupem weszła w dorosłość. Młoda piosenkarka wyprowadziła się z rodzinnego domu i zamieszkała w Warszawie. Niedawno chwaliła się wnętrzami nowego lokum. Dziś jednak internet żyje nie luksusową willa gwiazdy, a jej... ślubem! Kilka dni temu w sieci pojawiło się nagranie z romskiej ceremonii zaślubin.

Wybrankiem Viki Gabor ma być 19-letni Giovanni Trojanek, wnuk popularnego muzyka Bogdana Trojanka. To właśnie dumny dziadek wrzucił do sieci wideo ze ślubu.

Na udostępnionym nagraniu ogłosił, że jego wnuk oraz piosenkarka pobrali się zgodnie z romskim obyczajem, "uciekając" tak, jak robili to ich przodkowie. Według jego słów wszystko było zgodne z zasadami romskiej tradycji. Zapowiedział również huczne wesele.

Od tamtej pory, w przeciwieństwie do samych zainteresowanych, chętnie udziela nowych wywiadów na ten temat. Trojanek zdradził m.in. że para ma zamiar zamieszkać w Londynie, gdzie studiuje jego wnuk.

Rodzice Viki Gabor nie wiedzieli o jej ślubnych planach

Z kolei Viki Gabor postanowiła ograniczyć oficjalne wypowiedzi do minimum, a za kulisami "Sylwestra z Dwójką" jasno dała do zrozumienia, że nie zamierza komentować swojego życia prywatnego. Milczą również rodzice piosenkarki. Ewelina i Dariusz Gabor zawsze wspierali ukochaną córkę. 18-latka nie ukrywa, że rodzina jest dla niej bardzo ważna.

Bogdan Trojanek w rozmowie z "Faktem" stwierdził, że młodzi od dawna miedzy sobą korespondowali i wspólnie zadecydowali o romskich zaślubinach.

Oni się znali wcześniej, korespondencję prowadzili między sobą i stwierdzili, że uciekamy sobie, pobieramy się. Czuję, że ty będziesz moim mężem i chcę, żebyś ty była moją żoną. Tak się stało... [...] Wybrała mojego wnuka, nie innego, a miała wielu chętnych kandydatów - mówił Trojanek.

Jak się okazało, o swoich planach nie poinformowali rodziny.

Wszyscy byliśmy zaskoczeni, dlatego że zrobili to w tajemnicy przed nami. Przed rodzicami też - podkreślił dziadek "pana młodego".

