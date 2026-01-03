Rodzice Viki Gabor nie wiedzieli o jej ślubnych planach?! "Wszyscy byliśmy zaskoczeni"

Kilka dni temu media obiegła wiadomość o ślubie Viki Gabor! Romskie zaślubiny zaledwie osiemnastoletniej piosenkarki wywołują ogromne emocje. Teraz okazało się, że młoda gwiazda ukrywała swoje plany nie tylko przed mediami, ale również przed rodzicami!

Viki Gabor jest już po ślubie?! Uciekli tak, jak ich przodkowie 

Viki Gabor z przytupem weszła w dorosłość. Młoda piosenkarka wyprowadziła się z rodzinnego domu i zamieszkała w Warszawie. Niedawno chwaliła się wnętrzami nowego lokum. Dziś jednak internet żyje nie luksusową willa gwiazdy, a jej... ślubem! Kilka dni temu w sieci pojawiło się nagranie z romskiej ceremonii zaślubin.

Wybrankiem Viki Gabor ma być 19-letni Giovanni Trojanek, wnuk popularnego muzyka Bogdana Trojanka. To właśnie dumny dziadek wrzucił do sieci wideo ze ślubu.

Na udostępnionym nagraniu ogłosił, że jego wnuk oraz piosenkarka pobrali się zgodnie z romskim obyczajem, "uciekając" tak, jak robili to ich przodkowie. Według jego słów wszystko było zgodne z zasadami romskiej tradycji. Zapowiedział również huczne wesele.

Od tamtej pory, w przeciwieństwie do samych zainteresowanych, chętnie udziela nowych wywiadów na ten temat. Trojanek zdradził m.in. że para ma zamiar zamieszkać w Londynie, gdzie studiuje jego wnuk.

Rodzice Viki Gabor nie wiedzieli o jej ślubnych planach

Z kolei Viki Gabor postanowiła ograniczyć oficjalne wypowiedzi do minimum, a za kulisami "Sylwestra z Dwójką" jasno dała do zrozumienia, że nie zamierza komentować swojego życia prywatnego. Milczą również rodzice piosenkarki. Ewelina i Dariusz Gabor zawsze wspierali ukochaną córkę. 18-latka nie ukrywa, że rodzina jest dla niej bardzo ważna.

Bogdan Trojanek w rozmowie z "Faktem" stwierdził, że młodzi od dawna miedzy sobą korespondowali i wspólnie zadecydowali o romskich zaślubinach.

Oni się znali wcześniej, korespondencję prowadzili między sobą i stwierdzili, że uciekamy sobie, pobieramy się. Czuję, że ty będziesz moim mężem i chcę, żebyś ty była moją żoną. Tak się stało... [...] Wybrała mojego wnuka, nie innego, a miała wielu chętnych kandydatów - mówił Trojanek.

Jak się okazało, o swoich planach nie poinformowali rodziny.

Wszyscy byliśmy zaskoczeni, dlatego że zrobili to w tajemnicy przed nami. Przed rodzicami też - podkreślił dziadek "pana młodego".

