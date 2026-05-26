Maria Prokop pokazała się w "nagiej sukience", no i się zaczęło! Wyjaśniła skąd ma kreację, która wywołała takie kontrowersje

Maria Prażuch-Prokop zrobiła furorę! Wszystko przez "nagą sukienkę"

Maria Prażuch-Prokop, instruktorka jogi i medytacji, wybrała się na egzotyczne wesele, które odbyło się w wyjątkowych okolicznościach. Jednopłciowa para powiedziała sobie "tak" podczas tradycyjnej tajskiej ceremonii. Maria chętnie relacjonowała wydarzenie w mediach społecznościowych, publikując zdjęcia i nagrania z imprezy. Na jednym z filmików widać nawet, że dała koleżance przyjacielskiego buziaka. Wyglądała przy tym jak milion dolarów!

Prokop postawiła na długą kreację w zgaszonym odcieniu fioletu z głębokim dekoltem, mocno wyciętymi bokami i wysokim rozcięciem na nodze. Spod materiału, który więcej odsłaniał, niż zasłaniał, wyraźnie przebijał skąpy kostium kąpielowy, co tylko podkręciło efekt "nagiej sukienki". Gdy tylko była żona Marcina Prokopa zaprezentowała swoją weselną stylizację, w sieci posypały się komentarze.

Internauci komentują, a Prokop tłumaczy, skąd wzięła wyjątkową sukienkę

Komentarze pod zdjęciami pojawiły się błyskawicznie. Jedni zachwycali się figurą Marii i jej pewnością siebie, inni oceniali, że stylizacja była zbyt śmiała jak na wesele. Prażuch-Prokop rozgrzała internet do czerwoności!

Wiesz co jest najlepsze - sukienkę uszył mi krawiec tutaj na wyspie w 3 dni z pięknego jedwabiu, za cenę półtorej sukienki z Zary. Ze zdjęcia plus jakieś drobne modyfikacje. Crazy, huh? - wyznała Prażuch-Prokop na swoim instagramowym profilu.

Krótką historię kontrowersyjnej sukienki okrasiła zdjęciami i nagraniem, które prezentowało wdzianko w całej okazałości. Co na to internauci? Opinie są podzielone.

"Sukienka piękna, ale umówmy się, ona błyszczy wyjątkowo na Tobie, to Ty dodajesz jej blasku, nie na odwrót. Naprawdę super i bardzo odważnie", "Piękna kobieta, ale suknia ani ładna, ani na okazję, jakoś tak coś nie tak", "Piękna kobieta. Tak wyglądają prawdziwe kobiety, a sukienka boska", "Bogini", "Kobieta jest piękna, kiedy dobrze się bawi", " Dojrzała kobieta, która czuje się dobrze w swoim ciele, to jedno z najpiękniejszych zjawisk na świecie", "Sukienka piękna, ale chyba nie dla Pani" - czytamy na Instagramie.

Prokop wyraźnie rozkwita po rozwodzie. A co wy sądzicie?

