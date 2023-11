Huczy o romansie Edyty Górniak i Rafała Brzozowskiego. Takiego wyznania nikt się nie spodziewał!

Zdruzgotana Maryla Rodowicz po latach przyznała się do błędu. Chodzi o jej najmłodsze dziecko

Edyta Górniak to jedna z najbardziej popularnych i utalentowanych polskich piosenkarek. Już w wieku 14 lat występowała na dyskotekach i imprezach, a w 1990 roku zadebiutowała w programie "Śpiewać każdy może" Prawdziwą sławę i rozpoznawalność przyniósł jej występ w finale 39. Konkursu Piosenki Eurowizji w Dublinie w 1994 roku, gdzie zajęła drugie miejsce. Do dziś nikt nawet nie zbliżył się do jej spektakularnego wyniku. Ostatnio w mediach znowu jest głośno o jej wyjątkowej relacji z Rafałem Brzozowskim. Artyści mieli okazję pracować przy programie "Rytmy Dwójki".

Edyta Górniak w czułych słowach i Rafale Brzozowskim. "Trudno się czasem nie zarumienić"

O ich wyjątkowej relacji media spekulowały już jakiś czas temu. W 2021 roku Edyta Górniak pomagała Brzozowskiemu w przygotowaniach do występu na Eurowizji. Temat znowu powrócił. Wszystko za sprawą programu "Rytmy Dwójki", gdzie artyści znów się spotkali. Niedawno wokalistka wypowiedziała się o nim w samych superlatywach.

- Przyznam szczerze, że w naszej branży mało jest tak życzliwych ludzi, jak Rafał Brzozowski. Życzliwość i normalność wciąż są na wagę złota w świecie, który bezmyślnie niszczymy. Zdarzają się jednak perły, które nie patrzą na nikogo jak na konkurencję. Które potrafią słuchać i są chętne do pomocy - powiedziała w rozmowie z "Na żywo".

Edyta Górniak nie kryje, że Rafał Brzozowski jest atrakcyjnym mężczyznom.

- Jest bardzo atrakcyjnym mężczyzną. Także szarmanckim i ujmującym. Trudno się czasem nie zarumienić - wyznała w "Na żywo" Edyta Górniak.

