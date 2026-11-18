Tak zmieniała się Roma Gąsiorowska. Jej metamorfoza zapiera dech

Niewiele jest w polskim show-biznesie gwiazd, które przechodziły tak spektakularne przemiany. Roma Gąsiorowska od lat udowadnia, że jest prawdziwym kameleonem, nie tylko na ekranie, ale i w życiu. Jej stylizacje, fryzury i wizerunek ewoluowały na oczach całej Polski, zawsze budząc ogromne emocje.

Odważne cięcia, zaskakujące kolory włosów i kreacje, które jedni kochali, a inni krytykowali. Aktorka nigdy nie bała się eksperymentować, a jej publiczne wyjścia na czerwony dywan na stałe zapisały się w historii mody. Każda zmiana była zapowiedzią nowego etapu w jej życiu i karierze.

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Tak zaczynała Roma Gąsiorowska. Pamiętacie jej pierwszą dużą rolę?

Choć dziś jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych twarzy, jej droga na szczyt wymagała determinacji. Wszystko zaczęło się w Bydgoszczy, gdzie stawiała pierwsze kroki w amatorskim kółku teatralnym. Do wymarzonej szkoły aktorskiej w Krakowie dostała się dopiero za drugim podejściem, co tylko wzmocniło jej charakter.

Publiczność po raz pierwszy zobaczyła ją na dużym ekranie w filmie Jerzego Stuhra "Pogoda na jutro" z 2003 roku. Już wtedy było widać, że drzemie w niej niezwykły talent. Szybko posypały się kolejne propozycje, a Roma Gąsiorowska błyskawicznie udowodniła, że nie jest tylko kolejną gwiazdką jednego sezonu.

Ten jeden film zmienił wszystko w karierze Romy Gąsiorowskiej

Przełom, na który czeka każdy aktor, nadszedł w 2011 roku. To wtedy na ekrany kin wszedł film "Ki", w którym zagrała bezkompromisową, pełną energii młodą matkę. Ta rola przyniosła jej najważniejszą nagrodę w polskim kinie - Złote Lwy na festiwalu w Gdyni.

To był moment, który przypieczętował jej status gwiazdy. Krytycy byli zachwyceni, a publiczność zobaczyła w niej aktorkę totalną, która nie boi się trudnych i wymagających kreacji. W tym samym czasie zachwyciła też w kultowej już "Sali samobójców" oraz drapieżnej "Wojnie polsko-ruskiej", udowadniając swoją wszechstronność.

Roma Gąsiorowska to nie tylko aktorka. Jej poboczne projekty zaskakują

Roma Gąsiorowska nigdy nie chciała zamykać się w jednej szufladce. Zaskoczyła wszystkich, gdy z sukcesem weszła w świat mody, tworząc własne kolekcje ubrań. To jednak był dopiero początek jej pozakulisowej działalności.

W 2012 roku założyła własną szkołę aktorską AktoRstudio, w której dzieli się wiedzą z kolejnymi pokoleniami artystów. Jest też autorką książki, reżyserką spektakli i coachem, promującym autorską filozofię życia "Slowfastlife". To kobieta orkiestra, która nieustannie szuka nowych wyzwań.

Życie prywatne Romy Gąsiorowskiej. Głośny związek i medialne rozstanie

Przez lata jej życie prywatne budziło ogromne zainteresowanie mediów. W 2010 roku poślubiła aktora Michała Żurawskiego, a ich para przez długi czas uchodziła za jedną z najgorętszych w polskim show-biznesie. Doczekali się dwójki dzieci: syna Klemensa i córki Jadwigi.

Niestety, w 2024 roku media obiegła informacja o ich rozwodzie. To wydarzenie zamknęło ważny rozdział w życiu aktorki.

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Ile lat ma dziś Roma Gąsiorowska? Zobaczcie, jak teraz wygląda

Roma Gąsiorowska urodziła się 18 listopada 1981 roku. Oznacza to, że w 2026 roku świętuje swoje 45. urodziny. Patrząc na jej energię i nieustanną chęć do działania, trudno w to uwierzyć.

Aktorka wciąż pozostaje jedną z najbardziej wyrazistych postaci w Polsce, a jej kolejne role i projekty są szeroko komentowane. Jak bardzo zmieniła się od początku swojej kariery? Zapraszamy do naszej galerii, w której zobaczycie jej niezwykłą metamorfozę na przestrzeni lat.