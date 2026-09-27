Niespodziewany zwrot akcji w show. Helena Englert wyrasta na czarnego konia

Duet, który tworzą Helena Englert i Roman Osadchiy, z odcinka na odcinek zyskuje na znaczeniu w popularnym tanecznym show. Podczas trzeciego starcia zaprezentowali niezwykle dynamicznego jive'a do utworu "Sing Sing" z repertuaru Maryli Rodowicz. Młoda gwiazda zaprezentowała się widzom w blond peruce z prostą grzywką, co stanowiło wyraźny ukłon w stronę słynnej piosenkarki. Zaskakująca metamorfoza wizualna zeszła jednak na dalszy plan w obliczu samego występu. Surowe jury doceniło przede wszystkim niesamowitą energię oraz sceniczną swobodę aktorki, która bez najmniejszego problemu podołała niezwykle trudnej choreografii.

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Helena Englert triumfuje. Aktorka zdominowała trzeci odcinek

Trzecia odsłona programu upłynęła pod hasłem "Maryla Night", a pary rywalizowały w rytm największych hitów legendy polskiej estrady. Sama wokalistka gościnnie dołączyła do grona oceniających, co dało gwiazdom niepowtarzalną szansę na zdobycie dodatkowych punktów w ogólnej klasyfikacji.

Zmagania na parkiecie przyniosły Helenie Englert i Romanowi Osadchiyemu doskonały rezultat w postaci 41 punktów. Był to absolutnie najlepszy wynik tego wieczoru, pozwalający na wyprzedzenie takich par jak Jasper Sołtysiewicz i Daria Syta, Kaeyra i Kacper Rutka czy Mandaryna z Krystianem Rzymkiewiczem. Zespół sędziowski był pod ogromnym wrażeniem technicznej strony jive'a. Julia Wieniawa nie kryła zdumienia faktem, że przy tak wyczerpujących ruchach aktorka potrafiła swobodnie podśpiewywać. Największe słowa uznania popłynęły jednak z ust najbardziej wymagającej ekspertki w studiu.

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Iwona Pavlović zachwycona. Helena Englert usłyszała wyjątkowe słowa

Zasiadająca w jury Iwona Pavlović powszechnie uchodzi za osobę niezwykle surową, przywiązującą gigantyczną wagę do detali technicznych. Jej bezkompromisowe komentarze wielokrotnie gasiły zapał rywalizujących celebrytów, ale tym razem jurorka wprost nie potrafiła ukryć ogromnego podziwu. "Jesteś moim objawieniem, moją ciekawością" – wyznała prosto do Heleny Englert. Ekspertka zauważyła, że artystka co tydzień odkrywa przed publicznością zupełnie nową twarz, skutecznie unikając przy tym sztuczności i wyuczonej pozy. Na koniec padła bardzo mocna deklaracja z ust tancerki: "Chcę zobaczyć dwanaście Helen". Stanowiło to wręcz bezpośrednie życzenie, by aktorka dotarła do wielkiego finału, co tydzień prezentując pełen wachlarz swoich niesamowitych możliwości.

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Metamorfozy w programie. Helena Englert mistrzynią transformacji

Początek rywalizacji przyniósł widzom zupełnie odmienne gatunkowo występy, obejmujące sambę, walca wiedeńskiego oraz szybkiego jive'a. Każdy z wymienionych stylów wymusza na uczestnikach zaprezentowanie innej postawy, odmiennej motoryki oraz specyficznego ładunku emocjonalnego. Właśnie ta niezwykła płynność w kreowaniu różnorodnych nastrojów wydaje się kluczową bronią młodej gwiazdy. Jednego wieczoru potrafi tryskać nieposkromioną energią, tydzień później czaruje klasyczną elegancją, by ostatecznie przeistoczyć się w wierną kopię Maryli Rodowicz.

Przed kamerami gwiazda doskonale operuje swoim warsztatem aktorskim, na co słusznie zwróciła uwagę Iwona Pavlović. Ważne jest jednak to, że wyrazista mimika absolutnie nie maskuje niedostatków w samych krokach na parkiecie. Sceniczna wyrazistość stanowi znakomity dodatek do rzetelnej techniki, dzięki czemu aktorka zyskuje z każdym występem.

Muzyczny talent gwiazdy. Helena Englert zaskoczyła na parkiecie

Wybór utworu "Sing Sing" idealnie zgrał się z prywatnymi aspiracjami utalentowanej artystki. Od pewnego czasu funkcjonuje ona na rynku muzycznym, wydając autorskie kompozycje pod artystycznym szyldem Hela. Zanim zaprezentowała układ taneczny, opowiedziała o ogromnych emocjach, jakie wiążą się dla niej ze śpiewem. Zdradziła, że dzielenie się własną twórczością z publicznością wymaga od niej mocnego obnażenia własnej wrażliwości. Ta muzyczna pasja znalazła ujście także w trakcie tańca, gdy z łatwością wtórowała przebojowi polskiej ikony. Harmonijne połączenie zmysłu aktorskiego z wokalnym zacięciem daje jej wymierną przewagę w telewizyjnej stawce.

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Kto wygra show? Helena Englert rośnie na faworytkę

Start nowej ramówki sprawił, że sympatycy formatu skupiali się raczej na takich nazwiskach jak Mandaryna, Joanna Jędrzejczyk, Kaeyra czy Izabela Kuna. Nikt początkowo nie zakładał, że główną faworytką w wyścigu po Kryształową Kulę zostanie właśnie Helena Englert. Zaledwie kilka występów całkowicie zmieniło układ sił w widowisku. Aktorka brawurowo zgarnęła maksymalne noty sędziowskie, a najbardziej surowa z oceniających wprost widzi ją w wielkim finale. Pozostaje jej teraz kluczowe zadanie, polegające na zjednaniu sobie sympatii przed telewizorami, bo to od nich zależy ostateczny los uczestników.

Konsekwentne utrzymywanie tak wysokiej formy i dostarczanie kolejnych zachwytów może błyskawicznie katapultować ją na sam szczyt tanecznego podium. Pewne jest to, że fenomenalne wykonanie jive'a zadziałało jak ostrzeżenie dla rywali, którzy musieli przestać traktować utalentowaną gwiazdę jako zaledwie przeciętną uczestniczkę z samego środka tabeli.

Gdzie oglądać zmagania? "Taniec z Gwiazdami" w telewizji

Najnowsze zmagania w programie "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" można śledzić w każdą niedzielę dokładnie o godzinie 19.55 na antenie stacji Polsat. Transmisja na żywo udostępniana jest równolegle użytkownikom platformy Polsat Box Go. Po podsumowaniu głosów po trzecim odcinku z formatem pożegnali się definitywnie Matteo Brunetti oraz Izabela Skierska. Tymczasem para, która zgarnęła najwyższe noty od jurorów, już intensywnie przygotowuje choreografię na najbliższe niedzielne popisy przed kamerami.