Cukierkowa Julia Wieniawa, Jacek Rozenek tulący żonę i Andrzej Gołota! Kto jeszcze pokazał się w "Tańcu z Gwiazdami"?

To już 19., a w sumie 32. edycja "Tańca z Gwiazdami". Dzieje się! Coraz mniej par

19. edycja "Tańca z Gwiazdami" dopiero się rozkręca, a już przynosi widzom sporo niespodzianek. W ostatnim odcinku z walką o Kryształową Kulę pożegnali się Matteo Brunetti i Izabela Skierska. Ich odejście wywołało spore poruszenie, bo para nie należała do najsłabiej ocenianych przez jurorów.

Brunetti i Skierska zatańczyli cha-chę i otrzymali od jury 30 punktów. Mimo to nie zdobyli wystarczającego poparcia widzów. W strefie zagrożenia znaleźli się również Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś. To właśnie oni czekali w napięciu na ostateczny werdykt. Gdy padły nazwiska Brunettiego i Skierskiej, emocji nie dało się ukryć.

Poszło w taki sposób trochę nieprzewidywalnie, ponieważ myślałem, że dotrzemy nieco dalej. Wiadomo, jak ambitna osoba, no to celowałem w ten finał, czy nawet może Kryształową Kulę - mówił Matteo "Super Expressowi"

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Wcześniej z show odpadli Monika Borzym i Michał Kassin. W pierwszym odcinku nikt nie musiał natomiast opuszczać programu, dlatego obecna edycja bardzo szybko nabrała tempa. Z dwunastu startujących par na parkiecie zostało już dziesięć.

Wieniawa jurorką. A uczestnicy przeniosą się w czasie

Nie brakuje też emocji przy jurorskim stole. W tej edycji do dobrze znanego składu dołączyła Julia Wieniawa. Razem z nią występy oceniają Iwona Pavlović, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Szczególnie dużo mówi się o surowych ocenach jurorów. Już podczas pierwszego odcinka widzowie zauważyli, że na tabliczkach pojawiały się zaskakująco niskie noty. Pavlović zapowiadała, że tym razem będzie naprawdę wymagająca.

Atmosferę dodatkowo podkręca fakt, że o losach uczestników decydują nie tylko jurorzy, ale również widzowie. Ostatni werdykt pokazał, że wysoka nota nie gwarantuje bezpieczeństwa. Można zatańczyć poprawnie, zebrać pochwały, a mimo to pożegnać się z programem.

Czwarty odcinek to dla uczestników "Wehikuł czasu" - gwiazdy dostały zadanie, by opowiedzieć tańcem o ważnych, przełomowych momentach swojego życia.

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