Cukierkowa Julia Wieniawa, Jacek Rozenek tulący żonę i Andrzej Gołota! Kto jeszcze pokazał się w "Tańcu z Gwiazdami"?

Aga Kwiatkowska
Aga Kwiatkowska
2026-09-27 20:18

19. edycja edycja "Tańca z Gwiazdami" trwa w najlepsze. Podczas 4. odcinka najnowszej odsłony programu Polsatu na czerwonym dywanie pojawiło się sporo znanych twarzy. Oczywiście nie zabrakło par liczących na awans do kolejnego etapu, ale nie tylko oni pozowali do zdjęć na tle "ścianki". Kto zawitał do studia? Zobaczcie!

To już 19., a w sumie 32. edycja "Tańca z Gwiazdami". Dzieje się! Coraz mniej par

19. edycja "Tańca z Gwiazdami" dopiero się rozkręca, a już przynosi widzom sporo niespodzianek. W ostatnim odcinku z walką o Kryształową Kulę pożegnali się Matteo Brunetti i Izabela Skierska. Ich odejście wywołało spore poruszenie, bo para nie należała do najsłabiej ocenianych przez jurorów.

Brunetti i Skierska zatańczyli cha-chę i otrzymali od jury 30 punktów. Mimo to nie zdobyli wystarczającego poparcia widzów. W strefie zagrożenia znaleźli się również Piotr "Guma" Gumulec i Julia Suryś. To właśnie oni czekali w napięciu na ostateczny werdykt. Gdy padły nazwiska Brunettiego i Skierskiej, emocji nie dało się ukryć.

Poszło w taki sposób trochę nieprzewidywalnie, ponieważ myślałem, że dotrzemy nieco dalej. Wiadomo, jak ambitna osoba, no to celowałem w ten finał, czy nawet może Kryształową Kulę - mówił Matteo "Super Expressowi"

Zobacz także: Partnerka Matteo Brunettiego miała powody do zazdrości. Po "Tańcu z Gwiazdami" wybrali się na randkę. "To nie były łatwe rozmowy"

Wcześniej z show odpadli Monika Borzym i Michał Kassin. W pierwszym odcinku nikt nie musiał natomiast opuszczać programu, dlatego obecna edycja bardzo szybko nabrała tempa. Z dwunastu startujących par na parkiecie zostało już dziesięć.

Wieniawa jurorką. A uczestnicy przeniosą się w czasie

Nie brakuje też emocji przy jurorskim stole. W tej edycji do dobrze znanego składu dołączyła Julia Wieniawa. Razem z nią występy oceniają Iwona Pavlović, Rafał Maserak i Tomasz Wygoda. Szczególnie dużo mówi się o surowych ocenach jurorów. Już podczas pierwszego odcinka widzowie zauważyli, że na tabliczkach pojawiały się zaskakująco niskie noty. Pavlović zapowiadała, że tym razem będzie naprawdę wymagająca.

Atmosferę dodatkowo podkręca fakt, że o losach uczestników decydują nie tylko jurorzy, ale również widzowie. Ostatni werdykt pokazał, że wysoka nota nie gwarantuje bezpieczeństwa. Można zatańczyć poprawnie, zebrać pochwały, a mimo to pożegnać się z programem.

Czwarty odcinek to dla uczestników "Wehikuł czasu" - gwiazdy dostały zadanie, by opowiedzieć tańcem o ważnych, przełomowych momentach swojego życia.

Zobacz także: Kasprzyk nie znała umiaru z dekoltami. Wieniawa już zaczęła ją przebijać?

Zobacz więcej zdjęć. Szczuplutka Izabela Kuna wywija zgrabnymi nogami. 55-letnia aktorka pląsa niczym młódka! 

Izabela Kuna
Galeria zdjęć 31

Zobacz więcej zdjęć. "Taniec z Gwiazdami" 19: mnóstwo gwiazd na czerwonym dywanie w 4. odcinku show

Julia Wieniawa w różowej sukni. Na miniaturach Gołota i inne gwiazdy. O 19. edycji show przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 61
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

ROLKI

TANIEC Z GWIAZDAMI
PAPARAZZI
DANCING WITH THE STARS. TANIEC Z GWIAZDAMI
CZERWONY DYWAN