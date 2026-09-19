Kasprzyk robiła show dekoltem i nogami. Wieniawa postawiła na efekt WOW!

Ewa Kasprzyk przez kilka sezonów zasiadała w jury "Tańca z Gwiazdami" i trudno było przejść obojętnie obok jej stylizacji. Aktorka doskonale wiedziała, jak zwrócić na siebie uwagę. Jej kreacje często eksponowały nogi, podkreślały dekolt i mocno akcentowały kobiecość. Kasprzyk nie próbowała wtapiać się w tło - przy jurorskim stole miała wyglądać jak prawdziwa seksbomba.

Po zmianach w składzie jury jej miejsce zajęła Julia Wieniawa. Gwiazda od początku udowadnia, że również ma ambicję, by jej stylizacje były jednym z tematów programu. I wygląda na to, że wcale nie zamierza kopiować poprzedniczki.

Zobacz też: Wieniawa reaguje na występy Englert w "TzG". Jedno zdanie mówi wszystko

Kasprzyk nie znała umiaru z dekoltami. Wieniawa już zaczęła ją przebijać?

Ewa Kasprzyk miała swój bardzo charakterystyczny styl. W "Tańcu z Gwiazdami" regularnie stawiała na kreacje, które eksponowały ciało. Głębokie dekolty, odkryte nogi i dopasowane fasony były niemal jej znakiem rozpoznawczym. Aktorka chętnie podkreślała swoją kobiecość i nie miała problemu z tym, żeby stylizacja była naprawdę seksowna.

Kasprzyk potrafiła pojawić się przed kamerami w kreacji, która natychmiast przyciągała wzrok. Nie chodziło jednak wyłącznie o odważne kroje. Ważne były także dodatki, fryzura i makijaż, które razem tworzyły efektowny, sceniczny look. Aktorka konsekwentnie budowała w ten sposób swój wizerunek jurorki, obok której trudno było przejść obojętnie.

Zobacz też: Julia Wieniawa debiutuje w "Tańcu z Gwiazdami". Widzowie wydali już werdykt. "Słuchanie jej to chyba kara za grzechy"

Teraz pałeczkę przejęła Julia Wieniawa. I już w pierwszym odcinku nowego sezonu pokazała, że zamierza wysoko zawiesić poprzeczkę. Gwiazda postawiła na efektowne diamentowe nakrycie głowy, które zdecydowanie nie było dodatkiem dla osób chcących pozostać niezauważonymi. Całość miała elegancki, ale jednocześnie bardzo wyrazisty charakter.

W drugim odcinku Wieniawa poszła jeszcze mocniej w kolor. Tym razem zaprezentowała się w intensywnie pomarańczowej kreacji. Mocna barwa sprawiła, że jurorka ponownie znalazła się w centrum uwagi. Trudno więc nie zastanawiać się, czy z każdym kolejnym odcinkiem będzie coraz odważniej eksperymentować z wizerunkiem.

Wieniawa ma przy tym zupełnie inny sposób na przyciąganie uwagi niż Kasprzyk. Ewa stawiała przede wszystkim na seksapil, odsłonięte nogi i dekolty. Julia na razie pokazuje więcej modowej odwagi i zamiłowania do efektownych, nieoczywistych dodatków oraz mocnych kolorów.

Czy z czasem zdecyduje się również na kreacje równie odważne jak te, które przez lata wybierała Ewa Kasprzyk? Tego widzowie dopiero się przekonają. Jedno jest pewne - będzie ciekawie!

Zobacz też: Julia Wieniawa w kryształowym czepku debiutuje w "Tańcu z Gwiazdami"! Zaśpiewała, zatańczyła, a teraz będzie oceniać

Zobacz naszą galerię: Kasprzyk nie znała umiaru z dekoltami. Wieniawa już zaczęła ją przebijać?

47

Sonda Podoba ci się Julia Wieniawa w takiej odsłonie? TAK NIE