Tak teraz wygląda grób Franciszka Pieczki. Kultowa gwiazda "Rancza" ma nietypowy akcent na nagrobku

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-09-19 5:32

Franciszek Pieczka to jedna z legend polskiego kina. Dla starszego pokolenia kojarzy się głównie z "Czterej pancerni i pies", dla młodszego za to z rolą w kultowym serialu "Ranczo". 23 września mija kolejna rocznica jego śmierci. Postanowiliśmy sprawdzić, jak obecnie wygląda grób gwiazdy kina. Jeden akcent może zaskoczyć

Francisze Pieczka to legenda kina 

Franciszek Pieczka (1928–2022) to jeden z najwybitniejszych i najbardziej lubianych polskich aktorów teatralnych oraz filmowych, związany m.in. ze Starym Teatrem w Krakowie i Teatrem Powszechnym w Warszawie. Pochodził ze Śląska, z wielodzietnej rodziny z Godowa. Przez pół wieku tworzył małżeństwo z Henryką, z którą miał dwoje dzieci: córkę Ilonę oraz syna Piotra.

Ogromną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosła mu rola Gustlika w serialu "Czterej pancerni i pies". W swojej bogatej karierze zagrał ponad sto ról, tworząc wybitne kreacje w adaptacjach klasyki literackiej. Niezapomniane role stworzył jako Kiemlicz w "Potopie" oraz św. Piotr w "Quo Vadis" w reżyserii Jerzego Kawalerowicza.

Zapisał się także w historii kina występami w filmach Jana Jakuba Kolskiego, m.in. tytułową rolą w "Jańciu Wodniku" oraz kreacją w "Grającym z talerza". Młodsze pokolenia zapamiętały go z roli Stacha Japycza w serialu "Ranczo".

W 2017 roku został odznaczony Orderem Orła Białego.

Pogrzeb Franciszka Pieczki

Pogrzeb Franciszka Pieczki. Tu spoczął znany aktor 

Aktor zmarł 23 września 2022 roku w Warszawie w wieku 94 lat. Jego odejście wywołało falę smutku w całym kraju. Pogrzeb miał charakter państwowy i odbył się 29 września 2022 roku. Po mszy świętej w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Falenicy wybitny artysta został pochowany na miejscowym cmentarzu, gdzie spoczął w rodzinnym grobie u boku ukochanej żony Henryki. Pożegnała go ukochana wnuczka, Alicja:

- Mogłabym mówić godzinami o tym, jak wielkim był aktorem, ale dla mnie był po prostu dziadkiem. Dziadkiem, który z nami mieszkał, który nam codziennie robił śniadanie i miód z herbatą. Budził nas codziennie, odwoził nas do szkoły i odbierał. A gdy byliśmy mali zawsze przychodziliśmy do jego pokoju oglądać bajki i podjadać słodycze, które trzymał zawsze na szafie. [...] Dziadkiem, który zawsze trzymał naszą stronę, gdy mieliśmy jakieś małe sprzeczki z rodzicami. Rodzina była dla niego najważniejsza. Jeżeli to słyszysz tam na górze dziadku, to bardzo bym chciała ci podziękować za zagranie ostatnio w moim filmie. Do końca życia będę pamiętać twoje słowa: "Gdyby nie moja ukochana wnusia czołgiem byście mnie tu nie zaciągnęli!". Dziękuję - powiedziała Alicja.

Podczas ostatniego pożegnania pojawiło się wiele gwiazd i przyjaciół, w tym Daniel Olbrychski. Co ciekawe, aktor obecnie wciela się w postać kuzyna Stacha Japycza w serialu "Ranczo". 

Tak wygląda grób Franciszka Pieczki 

Jak wygląda grób Franciszka Pieczki 4 lata od pogrzebu? Pomnik jest przystrojony dodatkowym "malunkiem" z czołgiem z podpisem "Dla Gustlika". Symbolizuje to fakt, że aktor był jedną z największych ikon starszych seriali, szczególnie "Czterej Pancerni i pies". Dodatkowo zawsze pomnik jest ozdobiony wieńcem z kwiatami. Postawiono też pamiątową tablicę, na której widnieje napis:

FRANCISZEK PIECZKA AKTOR

Odznaczony Gloria Artis

Orderem Orła Białego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski

Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski

Niezapomniany Św. Piotr w "Quo Vadis" Mateusz w "Żywocie Mateusza"

Gustlik w "Czterech Pancernych i Psie"

Stanisław Japycz w "Ranczu"

Wojciaszek Pawlacz w "W Jezioranach"

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wygląda obecnie grób Franciszka Pieczki 

Uśmiechnięty Franciszek Pieczka na tle swojego nagrobka z figurką czołgu „Rudy”. O aktorze przeczytasz na SE.
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CZTEREJ PANCERNI I PIES
FRANCISZEK PIECZKA
RANCZO