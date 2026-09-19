Tak teraz wygląda grób Franciszka Pieczki. Kultowa gwiazda "Rancza" ma nietypowy akcent na nagrobku

Francisze Pieczka to legenda kina

Franciszek Pieczka (1928–2022) to jeden z najwybitniejszych i najbardziej lubianych polskich aktorów teatralnych oraz filmowych, związany m.in. ze Starym Teatrem w Krakowie i Teatrem Powszechnym w Warszawie. Pochodził ze Śląska, z wielodzietnej rodziny z Godowa. Przez pół wieku tworzył małżeństwo z Henryką, z którą miał dwoje dzieci: córkę Ilonę oraz syna Piotra.

Ogromną rozpoznawalność i sympatię widzów przyniosła mu rola Gustlika w serialu "Czterej pancerni i pies". W swojej bogatej karierze zagrał ponad sto ról, tworząc wybitne kreacje w adaptacjach klasyki literackiej. Niezapomniane role stworzył jako Kiemlicz w "Potopie" oraz św. Piotr w "Quo Vadis" w reżyserii Jerzego Kawalerowicza.

Zapisał się także w historii kina występami w filmach Jana Jakuba Kolskiego, m.in. tytułową rolą w "Jańciu Wodniku" oraz kreacją w "Grającym z talerza". Młodsze pokolenia zapamiętały go z roli Stacha Japycza w serialu "Ranczo".

W 2017 roku został odznaczony Orderem Orła Białego.

Pogrzeb Franciszka Pieczki

Pogrzeb Franciszka Pieczki. Tu spoczął znany aktor

Aktor zmarł 23 września 2022 roku w Warszawie w wieku 94 lat. Jego odejście wywołało falę smutku w całym kraju. Pogrzeb miał charakter państwowy i odbył się 29 września 2022 roku. Po mszy świętej w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Warszawie-Falenicy wybitny artysta został pochowany na miejscowym cmentarzu, gdzie spoczął w rodzinnym grobie u boku ukochanej żony Henryki. Pożegnała go ukochana wnuczka, Alicja:

- Mogłabym mówić godzinami o tym, jak wielkim był aktorem, ale dla mnie był po prostu dziadkiem. Dziadkiem, który z nami mieszkał, który nam codziennie robił śniadanie i miód z herbatą. Budził nas codziennie, odwoził nas do szkoły i odbierał. A gdy byliśmy mali zawsze przychodziliśmy do jego pokoju oglądać bajki i podjadać słodycze, które trzymał zawsze na szafie. [...] Dziadkiem, który zawsze trzymał naszą stronę, gdy mieliśmy jakieś małe sprzeczki z rodzicami. Rodzina była dla niego najważniejsza. Jeżeli to słyszysz tam na górze dziadku, to bardzo bym chciała ci podziękować za zagranie ostatnio w moim filmie. Do końca życia będę pamiętać twoje słowa: "Gdyby nie moja ukochana wnusia czołgiem byście mnie tu nie zaciągnęli!". Dziękuję - powiedziała Alicja.

Podczas ostatniego pożegnania pojawiło się wiele gwiazd i przyjaciół, w tym Daniel Olbrychski. Co ciekawe, aktor obecnie wciela się w postać kuzyna Stacha Japycza w serialu "Ranczo".

Tak wygląda grób Franciszka Pieczki

Jak wygląda grób Franciszka Pieczki 4 lata od pogrzebu? Pomnik jest przystrojony dodatkowym "malunkiem" z czołgiem z podpisem "Dla Gustlika". Symbolizuje to fakt, że aktor był jedną z największych ikon starszych seriali, szczególnie "Czterej Pancerni i pies". Dodatkowo zawsze pomnik jest ozdobiony wieńcem z kwiatami. Postawiono też pamiątową tablicę, na której widnieje napis:

FRANCISZEK PIECZKA AKTOR Odznaczony Gloria Artis Orderem Orła Białego Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski Niezapomniany Św. Piotr w "Quo Vadis" Mateusz w "Żywocie Mateusza" Gustlik w "Czterech Pancernych i Psie" Stanisław Japycz w "Ranczu" Wojciaszek Pawlacz w "W Jezioranach"

Zobaczcie w galerii zdjęć, jak wygląda obecnie grób Franciszka Pieczki