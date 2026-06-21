Taki był pierwszy odcinek Franciszka Pieczki w "Ranczu". Nie był w serialu OD POCZĄTKU!

Paula Dąbrowska
Paula Dąbrowska
2026-06-21 6:33

Ruszyły prace nad nowym i już ostatnim "sezonem" Rancza. Fani przyjęli z radością powrót, chociaż wiedzą jedno - niektórzy bohaterowie już nie powrócą. Jedną z takich postaci jest Stach Japycz. Jak wyglądał pierwszy odcinek Franciszka Pieczki w "Ranczu"? Nie było go od początku serialu!

Fenomen "Rancza"

Serial komediowy emitowany w TVP1 w latach 2006–2016 stał się dużym sukcesem w historii polskiej telewizji. Początkowo stacja planowała nakręcić tylko cztery sezony, a pierwsze odcinki nie miały wysokiej oglądalności. Z czasem produkcja zyskała jednak dużą popularność, a w rekordowych momentach losy bohaterów oglądało nawet dziesięć milionów widzów. Widzowie śledzili historię Amerykanki Lucy, która zamieszkała w odziedziczonym po babci dworku we wsi Wilkowyje. Głównymi elementami fabuły były spory braci bliźniaków, którzy pełnili funkcje wójta i proboszcza, oraz rozmowy mężczyzn siedzących na ławeczce. Duże zainteresowanie widzów sprawiło, że twórcy zrealizowali dziesięć sezonów składających się ze stu trzydziestu odcinków, a także film kinowy.

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Pierwszy odcinek Stacha Japycza, czyli Franciszka Pieczki 

Franciszek Pieczka nie pojawił się w pierwszym odcinku "Rancza". Wspominano jedynie w tle, że Jan ma brata, który od lat nie mieszka w Wilkowyjach. Bracia byli skonfliktowani przez lata, dlatego nie mówiono o nim zbyt często. Franciszek Pieczka pojawił się pierwszy raz w odcinku 16 (Ranczo sezon 2). Stach wrócił do Wilkowyj, aby pogodzić się z bratem. Podczas kłótni Jan niefortunnie uderza w szafę, przez co jest kontuzjowany.

Gdy inni bywalcy ławeczki zobaczyli Stacha - nie wierzyli w jego powrót. Solejuk z Hadziukiem nie wierzyli w jego przyjazd. Okazało się, że mężczyzna jednak się przydał. Stach był jedną z twarzy wilkowyjskiego protestu. Mężczyźni chcieli mieć dostęp do Country Clubu - został on odbudowany, ale zapowiedziano, że nie będą mieli tam wstępu. To Stach negocjował później z wójtem, aby wszyscy mogli z tego skorzystać. 

Aktor Franciszek Pieczka jako Stach Japycz w czarnym kaszkiecie, białej koszuli i krawacie, z wąsami, spoglądający w prawą stronę kadru, z krzewem tui w tle. Na naszym portalu przeczytasz o jego pierwszym odcinku w Ranczu.
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Co z postacią Franciszka Pieczki w "Ranczu"? 

Franciszek Pieczka tragicznie zmarł w 2022 roku. W rozmowie z VOX FM, Grażyna Zielińska przyznała, że Wojciech Adamczyk nie planuje zastąpić zmarłych bohaterów serialu innymi postaciami. W związku z tym nie będzie nowego Stacha Japycza. W roli jako "odnaleziony kuzyn" pojawić się ma Daniel Olbrychski. 

Jak dobrze znasz bywalców ławeczki z "Rancza"?
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FRANCISZEK PIECZKA
RANCZO