Taki był pierwszy odcinek Franciszka Pieczki w "Ranczu". Nie był w serialu OD POCZĄTKU!

Fenomen "Rancza"

Serial komediowy emitowany w TVP1 w latach 2006–2016 stał się dużym sukcesem w historii polskiej telewizji. Początkowo stacja planowała nakręcić tylko cztery sezony, a pierwsze odcinki nie miały wysokiej oglądalności. Z czasem produkcja zyskała jednak dużą popularność, a w rekordowych momentach losy bohaterów oglądało nawet dziesięć milionów widzów. Widzowie śledzili historię Amerykanki Lucy, która zamieszkała w odziedziczonym po babci dworku we wsi Wilkowyje. Głównymi elementami fabuły były spory braci bliźniaków, którzy pełnili funkcje wójta i proboszcza, oraz rozmowy mężczyzn siedzących na ławeczce. Duże zainteresowanie widzów sprawiło, że twórcy zrealizowali dziesięć sezonów składających się ze stu trzydziestu odcinków, a także film kinowy.

Artur Barciś o "Podlasiu" i nowych odcinkach "Rancza" | Wywiady ESKA

Pierwszy odcinek Stacha Japycza, czyli Franciszka Pieczki

Franciszek Pieczka nie pojawił się w pierwszym odcinku "Rancza". Wspominano jedynie w tle, że Jan ma brata, który od lat nie mieszka w Wilkowyjach. Bracia byli skonfliktowani przez lata, dlatego nie mówiono o nim zbyt często. Franciszek Pieczka pojawił się pierwszy raz w odcinku 16 (Ranczo sezon 2). Stach wrócił do Wilkowyj, aby pogodzić się z bratem. Podczas kłótni Jan niefortunnie uderza w szafę, przez co jest kontuzjowany.

Gdy inni bywalcy ławeczki zobaczyli Stacha - nie wierzyli w jego powrót. Solejuk z Hadziukiem nie wierzyli w jego przyjazd. Okazało się, że mężczyzna jednak się przydał. Stach był jedną z twarzy wilkowyjskiego protestu. Mężczyźni chcieli mieć dostęp do Country Clubu - został on odbudowany, ale zapowiedziano, że nie będą mieli tam wstępu. To Stach negocjował później z wójtem, aby wszyscy mogli z tego skorzystać.

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Co z postacią Franciszka Pieczki w "Ranczu"?

Franciszek Pieczka tragicznie zmarł w 2022 roku. W rozmowie z VOX FM, Grażyna Zielińska przyznała, że Wojciech Adamczyk nie planuje zastąpić zmarłych bohaterów serialu innymi postaciami. W związku z tym nie będzie nowego Stacha Japycza. W roli jako "odnaleziony kuzyn" pojawić się ma Daniel Olbrychski.