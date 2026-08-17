Najważniejsze role Jana Frycza. Z tych produkcji filmowych będziemy go pamiętać

Adrian Rybak
Adrian Rybak
2026-08-17 16:06

Informacja o śmierci Jana Frycza była szokująca dla wszystkich fanów. Aktor zmarł 15 sierpnia 2026 roku. Pozostawił po sobie imponujący dorobek artystyczny. Które role Frycza najbardziej zapadły w pamięci Polaków? Przypominamy najważniejsze produkcje z udziałem zmarłego aktora.

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Najbardziej pamiętane filmy i seriale z Janem Fryczem

Jedna z najbardziej pamiętanych roli Jana Frycza to Jarek z filmu "Wielki Szu". Było to w 1982 roku. W 2001 roku zagrał w produkcji "Tam i z powrotem" w reżyserii Wojciecha Wójcik. To jedna z jego najbardziej cenionych kreacji. Film "Pornografia" z 2003 roku przyniósł mu Orła w kategorii Najlepszy aktor drugoplanowy. Rok później wygrał prestiżową nagrodę w tej samej kategorii za film "Pręgi". Młodsza publiczność może go znać z serialu "Ślepnąc od świateł", w którym zagrał czarny charakter. Kilka lat temu zagrał Józefa Piłsudskiego w "Legionach". Za film "25 lat niewinności. Sprawa Tomka Komendy" z 2020 roku został nagrodzony trzecim Orłem. Ostatni film z jego udziałem to "Król dopalaczy". Ukazał się w marcu 2026 roku.

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Niespodziewana śmierć Jana Frycza

O śmierci Jana Frycza dowiedzieliśmy się 17 sierpnia 2026 roku. Smutną informację przekazał Teatr Narodowy w Warszawie.

Z niewypowiedzianym żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Jana Frycza, jednego z najwybitniejszych polskich aktorów, związanego z Teatrem Narodowym w latach 1982–1983 i ponownie od 2006 roku. Artysta zmarł 15 sierpnia w domu rodzinnym, w otoczeniu najbliższych. Do ostatnich chwil był aktywny zawodowo. (...) an Frycz był niezwykle ważnym członkiem naszego Zespołu – nie tylko wielkim artystą, ale i przyjacielem, a dla wielu z nas również mentorem. Będzie nam bardzo brakować jego charyzmy na próbach, jego śmiechu w kuluarach, długich rozmów i analiz. Przede wszystkim jednak będzie nam go brakować jako pięknego człowieka. Mieliśmy wielkie szczęście, mogąc spotykać się na co dzień.O pogrzebie będziemy informować w późniejszym terminie. Rodzina prosi o nieskładanie kondolencji - czytamy w komunikacie.

Aktor Jan Frycz siedzi w pustej sali kinowej. O najważniejszych rolach zmarłego artysty przeczytasz na SE.
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