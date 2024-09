Tomasz Mencina nowym wiceprezydentem Warszawy. Wiemy, jakie będzie miał priorytety

Tomasz Mencina nowym wiceprezydentem Warszawy

Jak informowaliśmy już na łamach „Super Expressu”, po niespodziewanej decyzji, jaką ratusz ogłosił we wtorek, Tomasz Mencina został prawą ręką Rafała Trzaskowskiego. Tym samym, po latach pracy w warszawskim samorządzie, z ratusza odszedł Tomasz Bratek. Mencina przejmuje po nim obowiązki w zakresie m.in.: geodezji i katastru, gospodarki nieruchomościami, infrastruktury, koordynacji inwestycji i remontów oraz zarządzania ruchem drogowym.

Nowy wiceprezydent ma za sobą lata pracy w samorządzie i spółkach. W przeszłości był radnym, a potem burmistrzem Bielan i Ursynowa. Do ratusza trafił najpierw jako szef gabinetu, potem sekretarz, a ostatnio dyrektor koordynator odpowiedzialny m.in. za infrastrukturę i koordynację inwestycji. Zasiada też w radzie nadzorczej Wodociągów Warszawskich. – Moim priorytetem będzie wszystko to, co ma służyć mieszkańcom i podnosić jakość ich życia – powiedział wczoraj. Wyjaśnił, że ma przez to na myśli m.in. kontynuowanie remontów i przebudowę warszawskich ulic w ramach Nowego Centrum Warszawy.

Tomasz Mencina wiceprezydentem Warszawy

Co nowy wiceprezydent mówi o kulisach swojego niespodziewanego awansu? – Pełniłem funkcję dyrektora koordynatora, dalej prowadzę te projekty, które prowadziłem. Prezydent podjął decyzję, a ja jestem po to, żeby służyć mieszkańcom i dla nich pracować – odpowiedział krótko „Super Expressowi”. O jego pierwszych decyzjach powinniśmy dowiedzieć się w przyszłym tygodniu. – Będą dotyczyć głównie przyspieszenia wszystkich prac związanych z bezpieczeństwem na warszawskich ulicach – zapowiada urzędnik.

