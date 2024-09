Trzaskowski odwołuje wiceprezydenta! Nowa zmiana personalna w warszawskim ratuszu

Na początku tej kadencji prezydent Rafał Trzaskowski pożegnał się z wiceprezydentem Michałem Olszewskim, odpowiedzialnym m.in. za inwestycje i transport. Odszedł z ratusza po 17 lat pracy w warszawskim samorządzie. Teraz znów prezydent Warszawy zdymisjonował swojego zastępcę - Tomasza Bratka, który w samorządzie ma nieco krótszy staż. Dlaczego? O powody odwołania kolejnego wiceprezydenta zapytaliśmy rzeczniczkę ratusza.

- To jest kolejny etap zmian proponowanych przez prezydenta na drugą kadencję – odpowiada krótko rzeczniczka ratusza Monika Beuth.

Tomasz Bratek do tej pory uchodził za „nieodwoływalnego”, bo był namaszczony przez władze warszawskie Platformy Obywatelskiej. Na to stanowisko w listopadzie 2021r. przyszedł ze Śródmieścia, gdzie był wiceburmistrzem. Zajął się sprawami „mało spektakularnymi” i raczej nie miał też wielkich sukcesów na tym stanowisku. Teraz prezydent postanowił go wymienić na człowieka bardziej zaufanego, kolegę ze szkolnej ławy - Tomasza Mencinę. Rafał Trzaskowski dziś podpisał oficjalne zarządzenie o odwołaniu Bratka, a jutro ma podpisać nominację dla Menciny. Ten z kolei (były burmistrz Bielan i Ursynowa) został ściągnięty do ratusza najpierw jako szef gabinetu, potem sekretarz, a ostatnio dyrektor koordynator odpowiedzialny m.in. za infrastrukturę i koordynację inwestycji.

Jak słyszymy w urzędzie - odwołanie Bratka „to nie jest jakakolwiek kara dla niego, to raczej awans dla Menciny”. Tomasz Mencina będzie nadal zajmował się koordynacją inwestycji. Przejmie też dotychczasowe zadania Tomasza Bratka.

Na razie nie wiadomo, kto zostanie dyrektorem pełnomocnikiem na miejsce po Mencinie.