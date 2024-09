Wydadzą pół miliarda złotych, by Warszawa nie tonęła. Miasto zbuduje gigantyczny kolektor i sparaliżuje Wisłostradę na długie miesiące

To już dziś!

Warszawa wyda pół miliarda złotych, by miasto nie tonęło

W środę 3 września na dachu Stacji Filtry w Warszawie odbyła się konferencja prasowa przedstawicieli miasta w sprawie nowych inwestycji miejskich wodociągów, w tym budowy nowych kolektorów, które mają zapobiec podtopieniom. Miasto planuje przeznaczyć na ten cel ponad pół miliarda złotych. Będzie to możliwe dzięki dofinansowaniu z funduszy europejskich. Rafał Trzaskowski podkreślił, że są to zmiany niezbędne do zapewnienia mieszkańcom bezpieczeństwa. Całkowity koszt projektu „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - Faza VII” wynosi ponad 546 mln zł. Z Funduszu Spójności pochodzi ponad 293 mln zł.

Zmiany klimatyczne są coraz częściej widoczne także w naszym kraju. Kilka tygodni temu w stolicy byliśmy świadkami deszczy nawalnych. Specjaliści są zgodni, że nie da się przygotować do tego typu zjawisk w 100 procentach. Z pewnością można jednak działać prewencyjnie, aby zminimalizować ich skutki. I dokładnie to robimy w Warszawie ze wsparciem funduszy unijnych. Wybudowaliśmy już trzy kolektory. Dzisiaj podpisujemy umowę na budowę kolejnych oraz na realizację innych zadań, które są również elementem przygotowania się na zmiany klimatu – mówił Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Od 2019 roku nasza miejska spółka zainwestowała ponad 3 mld zł. To olbrzymie inwestycje, może nie zawsze tak spektakularne jak inwestycje drogowe czy w widoczną infrastrukturę, ale również niezwykle istotne – dodał.

Budowa nowego kolektora na Mokotowie sparaliżuje Wisłostradę?

Warszawa do 2027 roku chce zwiększyć stopień skanalizowania miasta zgodnie z wymogami unijnej dyrektywy. Obecnie wynosi on 98,5 proc. Wśród inwestycji znajduje się budowa przepompowni ścieków i kolektorów do zbierania wody. Zaplanowano drugi etap budowy kolektora Mokotowskiego Bis - rurociągu o 2,4 km długości oraz 17 tys. m3 pojemności. Miasto zainwestuje również w renowację kolektora Nadbrzeżnego oraz modernizację odcinka kolektora Zachodniego.

Czy inwestycja ponownie sparaliżuje Sielce i Wisłostradę? Niestety, mamy złe wieści, ponieważ trasa drugiego odcinka kolektora Mokotowskiego Bis zacznie się przy skrzyżowaniu ul. Gagarina i Czerniakowskiej, przebiegnie ul. Czerniakowską, Solec, a skończy przy Płycie Desantu. Tu ścieki trafią do kolektora Nadbrzeżnego, który zostanie połączony z wybudowanym w pierwszym etapie kolektorem Mokotowskim Bis.

Maciej Płoński z MPWiK przekazał że spółka otrzymała pozwolenie na budowę kolektora pod Wisłostradą i do końca roku planuje ogłosić przetarg na wykonawcę. Dodał, że mieszkańcy i kierowcy w związku z zaplanowanymi pracami mogą spodziewać się utrudnień. Budowa kolektora potrwa nawet trzy lata.