Największa ulewa w historii przeszła nad Warszawą. Trasa S8 zamknięta, ulice zamieniły się w jeziora

Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

ZAMKNĄŁ GO W ŚRODKU

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Warszawa. Potężna ulewa zalała miasto! Trasa S8 zamknięta

Tragiczne skutki ulewy w Warszawie. Czegoś takiego jeszcze nie było! Trasa S8 została zablokowana z powodu zalania. "Szklarnie" zmieniły się w baseny, samochody zanurzone do połowy i wiele groźnych zdarzeń drogowych to dopiero początek. Władze miasta we współpracy ze służbami starają się opanować kryzys. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Ulewa w Warszawie. Woda zalała drogi, parkingi i torowiska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Stołeczna Policja alarmuje

"W związku z nocnymi ulewami Komendant Stołeczny Policji ogłosił alarm dla policjantów garnizonu stołecznego. Wyłączona z ruchu została trasa S-8 od ul. Połczyńskiej w kierunku Białegostoku, a także od Marek w kierunku Poznania. Na miejscu pracują służby celem zminimalizowania skutków. Nasze działania polegają na wsparciu kolegów z @KGPSP, a także udzielaniu pomocy osobom potrzebującym. Policjanci kierują ruchem i prowadzą na objazdy" - przekazano w komunikacie. Kontynuacja pod postem.

W związku z nocnymi ulewami Komendant Stołeczny Policji ogłosił alarm dla policjantów garnizonu stołecznego. Wyłączona z ruchu została trasa S-8 od ul. Połczyńskiej w kierunku Białegostoku, a także od Marek w kierunku Poznania. Na miejscu pracują służby celem zminimalizowania… pic.twitter.com/ImeLk3rkCP— Policja Warszawa (@Policja_KSP) August 20, 2024

Rafał Trzaskowski zwołał sztab kryzysowy. Miasto walczy ze skutkami ulewy

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski w poniedziałek rano (20 sierpnia) poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych, że w nocy zwołał sztab z udziałem służb, by jak najszybciej opanować potworne skutki nawałnicy.

"Wielogodzinne ulewy spowodowały w kilku miejscach Miasto Stołeczne Warszawa podtopienia. Nieprzejezdna jest w tej chwili trasa S8 czy węzeł przy lotnisku Chopina. Nie ma żadnych utrudnień w kursowaniu Metro Warszawskie. A naziemny transport publiczny koordynujemy z Policją tak, żeby omijał miejsca niedostępne przez zalania. Omijajcie zalane miejsca i wybierajcie dziś Warszawski Transport Publiczny. W nocy odbyliśmy wspólny sztab z udziałem przedstawicieli wojewody, Straży Pożarnej, Policji i miasta. Jesteśmy w bieżącym kontakcie i działamy, aby jak najszybciej usunąć skutki ulewy" - napisał prezydent.

Kliknij w galerię poniżej i zobacz koszmar na trasie S8.

i Autor: Google Maps Warszawa. Mapa - zablokowna trasa S8