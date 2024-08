Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

ZAMKNĄŁ GO W ŚRODKU

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Zawalony dach, ewakuacja pracowników

Służby otrzymały zgłoszenie około godz. 13:30. Wskutek nawałnicy, w budynku produkcyjno-magazynowym doszło do uszkodzenia fragmentu dachu. Jak poinformowała Państwowa Straż Pożarna, w chwili zdarzenia, na miejscu pracowało ponad 400 osób. W działaniach uczestniczyło 80 strażaków i 18 samochodów, w tym grupa poszukiwawczo-ratownicza oraz sekcja medyczna PSP z Warszawy.

Na miejscu trwają działania mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych osobach.

i Autor: czytelnik W hali magazynowej zawalił się dach

Nawałnice powodują liczne szkody na Mazowszu

To jednak nie jedyne zdarzenie, do którego doszło na terenie Mazowsza po nawałnicach. Do uszkodzenia dachu doszło również w hali na terenie centrum logistycznego w miejscowości Chlebnia w powiecie grodziskim. Jak przekazał za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej oficer prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim asp. Krzysztof Stefaniak informację o zdarzeniu przy ul. Logistycznej strażacy otrzymali około godz. 13:25.

- Wpłynęło zgłoszenie do stanowiska kierowania o uszkodzonym dachu hali magazynowej - poinformował asp. Krzysztof Stefaniak z grodziskiej straży pożarnej. - Przybyłe na miejsce zastępy strażaków przystąpiły do działań. Na chwilę obecną nie ma żadnej informacji o osobach poszkodowanych.

Nawałnice na Mazowszu spowodowały, że strażacy interweniowali ponad 100 razy.

- Łącznie w powiatach żyrardowskim i grodziskim mamy zgłoszenia o ponad 100 interwencjach, głównie dotyczą one podtopień i połamanych drzew - informuje na łamach Polskiej Agencji Prasowej rzecznik prasowy Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP bryg. Karol Kroć. - W Żyrardowie w centrum miasta zalało tunel pod torami kolejowymi.

Zamknięte muzeum, problemy na lotnisku

Pogoda wyrządziła również szkody w Warszawie. Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie poinformowało w mediach społecznościowych o zamknięciu do odwołania pałacowego parku.

"Drodzy Goście, z powodu zniszczeń spowodowanych przez burzę i silny wiatr, park jest zamknięty do odwołania" - czytamy w komunikacie opublikowanym przez muzeum.

Warszawscy strażacy przyjęli łącznie ponad 150 zgłoszeń. Interwencje straży pożarnej dotyczą głównie powalonych drzew, które spadały na domy i ulice, a także zalanych garaży i lokali usługowych.

- Na Targówku piorun uderzył w podnośnik, jedna osoba została poszkodowana - informuje mł. kpt. Jakub Nowak z komendy miejskiej PSP w Warszawie.

Gwałtowna burza wpłynęła na pracę lotniska Chopina. Na kilkanaście minut, wstrzymane były starty i lądowania. Częściowo nieczynny jest terminal pasażerski.

Quiz. Przysłowia o pogodzie Pytanie 1 z 10 Gdy na święty Józef bociek przybędzie, to... śniegu już nie będzie mokro będzie wszędzie pojawią się żołędzie Dalej