Bemowo: Szalona ucieczka złodzieja! Włamał się do auta i skończył w... pustostanie

Dzięki szybkim i skutecznym działaniom policjantów z Wydziału Patrolowo-Interwencyjnego z Bemowa doszło do zatrzymania mężczyzny podejrzanego o kradzież z włamaniem pojazdu. Ze wstępnych informacji wynika, że sprawca najpierw włamał się do pojazdu po pokonaniu zabezpieczeń, następnie szybko próbował odjechać z miejsca skradzionym autem. Kiedy zorientował się, że policjanci są w pobliżu i przy użyciu sygnałów świetlnych i dźwiękowych próbują go zatrzymać, z impetem próbował uciec. W trakcie ucieczki zderzył się z innymi pojazdami, wybiegł ze skradzionego auta i ukrył się w pobliskim pustostanie na poddaszu, licząc, że w taki sposób uniknie odpowiedzialności. Jego plan nie powiódł się, zaraz po tym został zatrzymany.

Legendarni złodzieje samochodów z Wołomina złapani! „Lala" i „Góral" w rękach policji

Recydywista za kratami. Grozi mu wieloletnie więzienie

Mężczyzna został doprowadzony do komisariatu, w plecaku miał narzędzia służące do kradzieży pojazdów. W międzyczasie inny patrol Policji powiadomił właściciela auta o całym zdarzeniu. W trakcie gromadzenia materiału dowodowego policjanci ustalili, że 46-latek był wielokrotnie notowany za kradzieże pojazdów. Podejrzany usłyszał zarzut kradzieży z włamaniem.

Na wniosek prokuratora z Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie, decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany na trzy miesiące.

Czynności w sprawie postępowania prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola w Warszawie.

