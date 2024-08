Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

Na ulicach Warszawy dosłownie co chwilę słychać odgłosy syren wozów strażackich. Numer alarmowy rozgrzany jest do czerwoności, a służby dosłownie co chwilę interweniują w sprawie powalonych drzew, uszkodzonych dachów czy podtopień.

Zalane centrum handlowe

Ulewny deszcz spowodował liczne utrudnienia dla klientów centrum handlowego Kings Cross Praga przy ul. Jubilerskiej. Zalana została część galerii handlowej i parkingu. Z tego powodu zamknięta została część sklepów, w tym również hipermarket Auchan. Pracownicy sklepów i służb porządkowych na bieżąco usuwają skutki nawałnicy. W części sklepów zakupy będą prawdopodobnie niemożliwe co najmniej do końca dnia.

Liczne interwencje strażaków w Warszawie i regionie

Po nawałnicy, która przeszła nad Warszawą, miejscy strażacy przyjęli już ponad 150 zgłoszeń. Burza spowodowała poważne utrudnienia na lotnisku Chopina, gdzie na kilkanaście minut wstrzymano starty i lądowania. Częściowo nieczynny jest terminal pasażerski.

Na Targówku piorun uderzył w podnośnik. Jak poinformował mł. kpt. Jakub Nowak z komendy miejskiej PSP w Warszawie, jedna osoba została poszkodowana.

Gwałtowna pogoda spowodowała również poważne straty w parku przy Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie. Władze muzeum poinformowały w mediach społecznościowych o zamknięciu do odwołania pałacowego parku.

Strażacy intensywnie pracują również w pozostałej części regionu. Uszkodzone zostały dachy hal w centrum logistycznym w miejscowości Chlebnia i w Natolinie. W Żyrardowie w centrum miasta doszło do zalania tunelu pod torami kolejowymi. Łącznie w powiatach żyrardowskim i grodziskim strażacy interweniowali ponad 100 razy.

