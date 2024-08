Podtopienia w Warszawie. Wody Polskie odpowiedziały na oskarżenia Rafała Trzaskowskiego

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Warszawa. Liczne podtopienia po ulewie. Zła sytuacja przy Potoku Służewieckim

W Warszawie z powodu ulewy doszło do licznych podtopień. Wyjątkiem nie była okolica przy Potoku Służewieckim, który przy większych opadach grozi zalaniem okolicznych budynków. Tym razem pękł wał przeciwpowodziowy i strażacy zabezpieczali miejsce workami z piaskiem i workami przeciwpożarowymi. To właśnie tu odbyła się we wtorek, 20 sierpnia, konferencja z udziałem przedstawicieli miasta i służb.

Rafał Trzaskowski na pytanie dziennikarzy o to, co zostało zrobione, by zapobiec tej sytuacji, odpowiedział:

- To jest odpowiedzialność Wód Polskich. To jest pytanie, co rzeczywiście przez te sześć ostatnich lat Wody Polskie pod rządami PiS-u zrobiły. My w tej chwili nie zamierzamy się przerzucać odpowiedzialnością, tylko po prostu działać i pracować w taki sposób, aby taka sytuacja była jak najmniej dotkliwa dla mieszkańców. I to ze swojej strony deklaruję. Natomiast rzeczywiście problem z tym Potokiem Służewieckim jest taki, że to nie jest miejsce w gestii miasta i tu konieczna jest współpraca z tymi wszystkimi, którzy zarządzają tego typu ciekami wodnymi, w tym właśnie Wodami Polskimi.

Wody Polskie odpowiedziały na zarzuty prezydenta Warszawy. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Rekordowa ulewa w Warszawie. Miasto zalane i sparaliżowane. Tak wygląda krajobraz po nawałnicy

Wody Polskie odpowiadają. Zabudowa jest zbyt blisko?

Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie odpowiedziało na pytania dziennikarzy Onetu w sprawie słów skierowanych pod ich adresem przez Rafała Trzaskowskiego.

- Potok Służewiecki aktualnie pozostaje w gestii Wód Polskich. W 2024 roku zaplanowaliśmy prace utrzymaniowe polegające na dwukrotnej konserwacji oraz bieżącym utrzymaniem porządku w korycie cieku. Nawałnica, która wczoraj przeszła nad Warszawą oraz intensywne opady deszczu, doprowadziły do miejscowych podtopień. Jednak warto przypomnieć, że Potok Służewiecki nie posiada wału przeciwpowodziowego, a jedynie skarpy brzegowe - odpowiedziała portalowi Natalia Rybus z Zespołu Komunikacji i Edukacji Wodnej PGW Wody Polskie.

Wskazała, że zabudowania znajdują się zbyt blisko Potoku Służewieckiego.

- Plan miejscowego zagospodarowania przestrzennego powinien uwzględniać obszary zalewowe przy cieku, który w wyniku tak silnych nawałnic może nie być w stanie pomieścić ponadprzeciętnych ilości wody. Wspomniany wyżej plan nie powinien dopuścić do możliwości zabudowy w tak bliskiej odległości od skarpy brzegowej, jak to ma miejsce przy Potoku Służewieckim - czytamy.