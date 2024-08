Dramat mieszkańców Warszawy. Zalane osiedla i gigantyczne zniszczenia po ulewie

Moda szkolna z okresu PRL-u. Tak ubierali się uczniowie. Zero makijażu, mundurki i jeszcze to!

Warszawa. Zalane osiedla po nawałnicy

Na wielu osiedlach w Warszawie woda sięga co najmniej po kolana. To skutki nawałnicy, która z poniedziałku na wtorek przeszła nad Warszawą. Strażacy od doby pracują nad usuwaniem skutków burzy. Wypompowują wodę z ulic, budynków mieszkalnych oraz garaży podziemnych. Zaapelowali, by wszyscy poszkodowani zgłaszali się do służb. Czytaj dalej pod materiałem wideo.

Ulewa w Warszawie. Woda zalała drogi, parkingi i torowiska Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

Wyjątkowo ucierpiały osiedla na Mokotowie. Tu drzewa zanurzone są do połowy w wodzie, a strażacy brodzą po kostki. Głębokie kałuże na osiedlowych uliczkach znacząco utrudniają przejazd. Odpompowanie "jeziora", które pochłonęło plac zabaw dla dzieci zajmie wiele godzin.

Podczas wtorkowej konferencji prasowej strażacy informowali o kompletnym zatopieniu samochodów w jednym z garaży podziemnych. Jak przekazali, woda sięgała aż po sufit! Mieszkańcy ponieśli gigantyczne straty materialne. Służby zaapelowały, by wyprowadzić pojazdy z tego rodzaju parkingów, bo wciąż istnieje realne zagrożenie podniesieniem poziomu wody. Zobacz zdjęcia w galerii i czytaj dalej.

Wcale nie lepiej wygląda sytuacja w Ursusie. Tu zalane zostały przejazdy podziemne. I tu Warszawiacy informowali o podtopieniach na parkingach podziemnych i wodzie w piwnicach. Zobacz galerię.