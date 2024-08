Ulewa w Warszawie. IMGW: Jeszcze nigdy w historii nie spadło tyle deszczu w stolicy

Natalia na świadectwie ma same szóstki. Zdradziła swój sposób na wybitne oceny. "Trzeba po prostu..."

Silne opady deszczu, które przetoczyły się nad Warszawą i Mazowszem były rekordowe. Jak przekazał Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jeszcze nigdy w Warszawie nie spadło tak dużo deszczu w ciągu jednej doby. Rekordy dobowej sumy opadów zostały pobite na obu stołecznych stacjach - w ciągu doby w pobliżu lotniska Okęcia spadło niemal 90 litrów wody na każdy metr kwadratowy (dotychczasowy rekord to 75,8 litrów), a na Bielanach prawie... 120 litrów! (dotychczasowy rekord to 69 litrów). To oznacza, że na stacji na Bielanach w ciągu doby odnotowano opad, który normalnie powinien spaść przez dwa miesiące - wynika z danych IMGW.

- Rekordowe opady w Warszawie (na stacji Bielany spadło w jedną dobę ok. 200% normy miesięcznej dla sierpnia) spowodowały miejscami zalania i podtopienia - poinformował o poranku Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

REKORD DOBOWEJ SUMY OPADU POBITY⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️ nie tylko w Jeleniej Górze ale i w Borkowie na Mazowszu oraz w Warszawie na stacji Okęcie oraz w północnej dzielnicy Bielany. Na Okęciu spadło ponad 90 litrów wody w 24h a na Bielanach ... prawie 120 litrów.#IMGW #warszawa pic.twitter.com/vw6TrV6fgo— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 20, 2024

Rekordowe opady w Warszawie (na stacji Bielany spadło w jedną dobę ok. 200% normy miesięcznej dla sierpnia) spowodowały miejscami zalania i podtopienia.Fot. Trasa S8 / K. Piasecki#IMGW #Warszawa pic.twitter.com/qxH2XfE1M2— IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 20, 2024

Ulewa w Warszawie. Zalane ulice, straż odbiera kolejne zgłoszenia

- Wielogodzinne ulewy spowodowały w kilku miejscach Miasto Stołeczne Warszawa podtopienia. Nieprzejezdna jest w tej chwili trasa S8 czy węzeł przy lotnisku Chopina. Nie ma żadnych utrudnień w kursowaniu Metro Warszawskie. A naziemny transport publiczny koordynujemy z Policją tak, żeby omijał miejsca niedostępne przez zalania. Omijajcie zalane miejsca i wybierajcie dziś Warszawski Transport Publiczny. W nocy odbyliśmy wspólny sztab z udziałem przedstawicieli wojewody, Straży Pożarnej, Policji i miasta. Jesteśmy w bieżącym kontakcie i działamy, aby jak najszybciej usunąć skutki ulewy - napisał o poranku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Od poniedziałku do wtorkowego poranka w związku z frontem burzowym strażacy interweniowali 2,9 tys. razy - przekazał rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP st. bryg. Karol Kierzkowski. Tylko od północy do godziny 6 we wtorek w całym kraju odnotowano 394 zgłoszenia, w tym 385 w Warszawie. Strażacy oceniają, że skala szkód jest duża.

Zalane są m.in. trasy S8 i S2, problemy są na wielu ulicach miasta.